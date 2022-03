Per la prima volta in Italia il concerto dell’Aoide Trio

A Roma, per la prima volta in Italia, il concerto dell’Aoide trio.

Lunedì 28 marzo, alle ore 20.15, saranno a Roma per la prima volta in Italia tre musicisti apprezzati a livello internazionale. Si tratta dell’ Aoide Trio , che si esibirà per il pubblico della Capitale presso la storica Sala Baldini in piazza Campitelli. Il concerto rientra nella rassegna concertistica ideata ed organizzata dall’ Associazione Sincronìa – Musica Arte Bellezza , con la direzione artistica della Violinista del Teatro dell’Opera di Roma, M° Barbara Agostinelli.

Un evento speciale che presenta il trio cameristico, nato a Zurigo nel 2016 e apprezzato in tutto il mondo, nella Città Eterna dopo le tappe in Svizzera, Germania e Corea. Ad esibirsi saranno, quindi, Seung-Yeun Huh (Pianoforte), Klaidi Sahatçi (Violino), Sasha Neustroev (Violoncello). L’Aoide Trio eseguirà alcuni dei più emozionanti brani del repertorio cameristico: Trio n. 1 in re minore di Felix Mendelssohn-Bartholdy e Trio n. 4 in mi minore (Dumky) di Antonin Dvorak.

Il concerto dell’Aoide Trio costituisce anche il quinto appuntamento della rassegna concertistica 2021/22, “Sincronìa for events” organizzata dall’Associazione Sincronìa – Musica Arte Bellezza. Fondata nel 2015, l’Associazione si occupa sia dell’organizzazione di attività concertistiche che di attività didattiche, coinvolgendo maestri di caratura nazionale e internazionale e vantando, da anni, la presenza di allievi provenienti da tutta Italia e da paesi esteri, ai quali è data la possibilità di perfezionare il loro studio entrando in contatto con musicisti di fama mondiale, provenienti dalle principali compagini orchestrali (dalla Scala di Milano al Rojal Concertgebouw di Amsterdam, dall’Orchestra dell’Opera di Roma al Mozarteum di Salisburgo, dall’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia ai Wiener Philarmoniker fino alla Tonhalle Orchester Zürich).

La rassegna concertistica “Sincronìa for events”, iniziata a ottobre 2021, si concluderà a giugno con gli ultimi concerti dei docenti dei corsi dell’Associazione Sincronìa, dei migliori allievi dei corsi di alto perfezionamento musicale e di artisti ospiti.

L’ingresso al concerto avverrà con una donazione, tramite PayPal, a sostegno delle attività didattiche e concertistiche dell’Associazione Sincronìa – Musica Arte Bellezza.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Donazioni del sito: https://www.sincroniamusica.it/donazioni/

Per partecipare al concerto è necessario esibire all’entrata il Super Green Pass e indossare la mascherina di protezione individuale FFP2 per tutta la durata dell’evento

Per ogni altro aggiornamento sull’ingresso al concerto è possibile scrivere a: info@sincroniamusica.it