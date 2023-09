Chiude la pasticceria Dolce Maniera dopo 40 anni di attività. Era la pasticceria più economica di Roma, dove si poteva mangiare un cornetto a soli 0,50 centesimi.

Dolce Maniera, una pasticceria storica

A Prati, una delle zone più prestigiose di Roma, c’era un angolo di dolcezza che ha deliziato i palati dei residenti e dei visitatori per ben 40 anni. La pasticceria Dolce Maniera, un locale storico della città, è stata una presenza iconica nella vita dei romani. Mentre si passeggiava lungo via Barletta, l’irresistibile profumo dei dolci appena sfornati ti accoglieva e ti invitava a entrare.

Una delle caratteristiche che rendeva Dolce Maniera così speciale era il suo impegno a offrire prelibatezze a prezzi accessibili. Anni fa, i cornetti, disponibili in diverse varietà, dal cioccolato alla crema, integrali o ripieni di marmellata, costavano solo 0,30 euro. Anche oggi, nonostante l’aumento, rimangono convenienti a 0,50 euro, un’alternativa economica rispetto ai 1,20 euro richiesti dalla maggior parte dei bar della capitale. Era il rifugio perfetto per giovani in cerca di uno spuntino dopo una serata fuori.

La chiusura

Tuttavia, è arrivata la notizia amara della chiusura di questo punto di riferimento della città. La pasticceria Dolce Maniera ha annunciato la sua chiusura con una nota che ha commosso i suoi affezionati clienti: “Ci scusiamo per il poco preavviso, anche noi pensavamo di avere più tempo… ma con il cuore pesante vi comunichiamo che dopo 40 anni di dolcezze la nostra attività chiude causa fine locazione.”

L’addio di Dolce Maniera rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per tutti coloro che hanno gustato i suoi deliziosi prodotti nel corso degli anni. Il locale non era solo una pasticceria; era un luogo di ritrovo per le famiglie, un punto di riferimento per le celebrazioni speciali e un punto di partenza per i più piccoli che crescevano con le torte di Dolce Maniera dal battesimo alla laurea.

Mentre salutiamo con tristezza questa iconica pasticceria, ci conforta sapere che i proprietari hanno intenzione di tornare. Nel messaggio di addio, hanno invitato i loro clienti a mantenerli nel cuore e nella memoria, offrendo la possibilità di rimanere in contatto attraverso l’indirizzo email info@dolcemaniera.it.