Avete mai pensato di fare una pausa caffè in un museo di Roma? Ecco location da visitare assolutamente

Roma non smette mai di sorprendere e lo fa anche pensando ad una gustosa pausa caffè, proponendo alcune location suggestive. Nessuna terrazza o locali cool, ma luoghi dove la cultura e l’arte sono le vere protagoniste. Stiamo parlando di musei dove rilassarsi e vivere un momento di relax. Ecco quali sono i posti più iconici da visitare almeno una volta nella vita.

Sei location per una pausa caffè a Roma

Nel cuore del centro storico di Roma, il Chiostro del Bramante si presenta come un angolo di serenità dove storia e arte si intrecciano. Ricco di mostre d’arte, il locale mette a disposizione un bar all’interno, ideale per una pausa tra una visita e l’altra. Sorseggiare un caffè immersi in un contesto ricco di bellezza architettonica per poi fare una passeggiata nel suggestivo chiostro progettato dal celebre architetto Donato Bramante sarà un’esperienza unica.

Che ne dite, invece, della Terrazza Caffarelli? Vista mozzafiato, all’interno del Museo Capitolino, qui potrete gustare un caffè immersi nell’arte e nella storia della città.

Situato all’interno del Museo Doria Pamphilj, il Caffè Doria è una location elegante e raffinata, perfetta per chi desidera combinare un’esperienza gastronomica con l’arte. Il museo ospita una delle collezioni d’arte private più belle di Roma. Caravaggio, Raffaello e Tiziano vi terranno compagnia mentre gusterete un ottimo caffè.

A Villa Borghese, invece, il Caffè delle Arti è una location unica per fare una pausa con una selezione di piatti leggeri e caffè di alta qualità, è il luogo ideale per ricaricarsi dopo aver ammirato le opere di Bernini, Caravaggio e altri maestri del Rinascimento.

Immerso nel verde di Villa Doria Pamphilj, uno dei parchi più belli di Roma, il Vivi Bistrot è il posto ideale per una pausa all’aria aperta. Il menù offre piatti freschi e una vasta selezione di bevande, il tutto in un contesto naturale che invita al relax. Il suo ambiente informale e accogliente è perfetto per una pausa caffè.

Infine, il Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (MAXXI) accoglie al suo interno la Caffetteria MAXXI. Senza dubbio, è un posto ideale per una pausa gourmet tra un’opera d’arte e l’altra. L’ambiente moderno e sofisticato offre caffè pregiati e piatti leggeri in un’atmosfera davvero speciale.



