Entrare al Nite Kong significa uscire dalla città restando dentro Roma. È una sensazione quasi sospesa, fatta di buio caldo, luci soffuse e velluto che avvolge lo spazio come una parentesi silenziosa nel cuore della notte.

È qui che prende forma la visione di Patrick Pistolesi, anima del Drink Kong e del suo spin-off Nite Kong, uno dei locali simbolo della nuova mixology romana.

Un luogo che non è solo cocktail bar, ma, come lui stesso lo definisce, una “scatola” capace di contenere esperienze, incontri e ricordi.

Roma come comunità: “Un grande paese fatto di quartieri”

In una città dispersiva come Roma, il Nite Kong diventa un punto fermo. Per Pistolesi, il valore non è solo nell’estetica o nella drink list, ma nel rapporto umano che si crea al bancone.

“Roma è un grande paese districato in tanti piccoli quartieri – racconta – e il romano cerca sempre un luogo di ritrovo, un rapporto diretto con chi gli parla e gli racconta qualcosa”.

È qui che il cocktail diventa linguaggio: non semplice consumo, ma relazione. “Nel mondo del bar c’è un rapporto sacro tra bartender e ospite. È questo che cerchiamo ogni sera”.

Un’idea di intimità che si riflette anche nei progetti speciali come le MidNite Chef, dove cucina e mixology si incontrano per creare esperienze condivise.

Il futuro della notte romana? “Un grande salotto culturale”

Alla domanda su come immagina la Roma notturna del futuro, Pistolesi non ha dubbi: non un club, non un teatro, ma qualcosa di più fluido.

“Il salotto culturale per me è il massimo. Dentro un bar si può parlare di tutto. Di notte si sogna il futuro e davanti a un drink si può osare, immaginare, creare”.

Una visione che si oppone all’individualismo contemporaneo: “Siamo sempre più chiusi nei nostri mondi digitali. Io spero che si torni alla creatività umana, alla socialità vera”.

Il dettaglio che conta: “Far stare bene le persone”

Dietro l’estetica immersiva del Nite Kong, tra video mapping, musica e design, resta un obiettivo semplice: il benessere dell’ospite.

“Quello che voglio è che le persone escano e dicano: siamo stati bene. Che abbiano voglia di tornare”.

Per Pistolesi, il bar non è un luogo di passaggio ma di accoglienza. Un’esperienza che si costruisce su un equilibrio sottile tra spettacolo e autenticità.

Teatro, cocktail e vita reale: il bar come palcoscenico

La sua recente esperienza teatrale con lo spettacolo Dio c’è ha solo rafforzato una convinzione: il bar è già teatro.

“Vengo da una vecchia scuola del bar. Il bancone è un palco. Da giovane avevo l’arroganza di chi pensa di essere il migliore del mondo. Oggi è tutto più introspettivo, ma la sostanza è la stessa: creare relazione”.

Un’idea che trasforma ogni servizio in una piccola performance quotidiana, dove il bartender diventa narratore e il cliente parte della scena.

Il “Canova”: il cocktail che racconta Roma

Se dovesse condensare Roma in un drink, Pistolesi sceglie senza esitazione il Canova, uno dei signature del Nite Kong.

Un gimlet reinterpretato che unisce gin e un cordiale mediterraneo fatto di timo, rosmarino, basilico, limoni di Sorrento e olive nere. Un profumo che richiama la macchia mediterranea e l’arrivo a Ostia: fresco, aromatico, ma anche pigro e ‘sornione’, come l’anima romana.

“È un cocktail ispirato ad Antonio Canova – spiega – un neoclassico moderno. Come Roma: piena di storia ma sempre contemporanea”.

Nel bicchiere convivono due tensioni: la decadenza e la speranza. La nostalgia di una Roma che cambia e la voglia di immaginare una città nuova, più inclusiva e vitale.

Retrofuturo: la Roma che non si lascia definire

Il concetto che guida tutto il progetto Drink Kong resta quello di “Retrofuturo”: mettere il futuro dentro una malinconia consapevole del passato.

Una chiave che a Roma trova terreno naturale, tra memoria e trasformazione continua.

“Roma sta cambiando – racconta Pistolesi – e chi la vive tende a essere nostalgico. Ma io voglio trasformare questa nostalgia in energia creativa”.

Un locale che è una “scatola di emozioni”

Il Nite Kong, alla fine, è questo: un contenitore emotivo più che un semplice cocktail bar. Un luogo intimo, immersivo, quasi cinematografico, dove la notte romana prende una forma diversa.

E dove ogni drink – come il Canova – non è solo una ricetta, ma un frammento di città.