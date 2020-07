Pastificio Secondi, arrivano le box ‘Armonia in cucina’

Prosegue il cammino di ricerca del Pastificio di Mauro Secondi, un punto di riferimento nella produzione della pasta artigianale a Roma.

Nasce così “Armonia in cucina” che riunisce i prodotti del laboratorio di via delle Alzavole e le specialità di altri selezionati produttori. “Armonia è il concetto che ha ispirato questo nostro nuovo progetto. Insieme al mio team ho ripercorso le tappe del viaggio iniziato con il Raviolo Assoluto soffermandomi sulla ricerca dell’equilibrio tra i 5 sensi ed esplorato quel legame intimo tra Cibo ed Emozione. Ogni alimento, infatti, è composto da sostanze che non soltanto forniscono energia, ma influenzano l’umore e colpiscono i nostri sensi. Armonia intesa anche come equilibrio tra persone diverse, con culture diverse e propensioni diverse ma legate da un unico scopo quello di creare emozioni attraverso il prodotto” spiega Mauro Secondi.

Dal 1985 il Maestro lavora con dedizione per valorizzare il territorio, promuovere i prodotti locali e sostenere i produttori e gli artigiani del gusto mossi dalla grande passione per il loro lavoro e dal desiderio di offrire al cliente sempre nuove emozioni ed esperienze gustative.

PRODUTTORI DI ECCELLENZE

Le box racchiudono le prelibatezze del Pastificio Secondi, ampia e variegata è l’offerta di pasta fresca del Pastificio Secondi. Nel moderno laboratorio romano si producono Sfoglie speciali e precotte, Trafilati, Pasta acqua e farina, Gnocchi, Tagliati e Ravioli a base di ricotta, Ripieni di carne, Piatti pronti da forno e l’ Assoluto, una linea di ravioli che ha come ripieno un solo ingrediente e che ha ottenuto il bollino dell’Associazione Italiana Nutrizionisti per l’elevato potere nutraceutico. Arricchiscono la proposta del Pastificio le bontà del Dispensa Secondi: biscotti, salse e sughi realizzati con prodotti freschi e pronti per l’uso.

All’interno di “Armonia in cucina” si trovano anche i formaggi e i salumi di Dol – Di Origine Laziale la realtà di Vincenzo Mancino, esperto selezionatore, che punta a diffondere la conoscenza e la fruizione dei prodotti tradizionali e tipici del territorio laziale, compresi quelli di nicchia realizzati da piccole aziende familiari; le spezie provenienti dai cinque continenti, i tè, le tisane, gli infusi e la frutta secca dell’ Emporio delle Spezie di Fabio Gizzi che con i suoi prodotti propone un viaggio tra profumi inebrianti, colori ed emozioni.

Antiche ricette infuse con erbe e spezie del territorio, affinate come i buoni vini prendono forma nei prodotti di Keynco, cocktail artigianali in bottiglia realizzati con materie prime di pregio da Valeria Sebastiani. Alla base la ricerca dell’equilibrio e dell’eleganza, la voglia di coinvolgere i sensi e lasciare un ricordo gustativo che persiste nel tempo.

E ancora le specialità di The Circle Food & Energy Solution, azienda agricola ed energetica di acquaponica ad alto contenuto tecnologico realizzata da Valerio Ciotola, Simone Cofini, Lorenzo Garreffa e Thomas Marino. Esaltazione del sapore e qualità del prodotto caratterizzano il sistema di coltivazione di The Circle che, nel corso degli anni, si è specializzato sempre di più verso la produzione di baby leaves ed erbe aromatiche.

I COLORI DI “ARMONIA IN CUCINA”

Le eccellenze produttive di “Armonia in cucina” sono racchiuse in quattro differenti box, ognuna associata a un colore che richiama una sfera emozionale.

È Blu la box dedicata all’immaginazione e all’armonia. Al suo interno troviamo il Raviolo Assoluto di carota arrostita, l’origano essiccato in foglie dell’Orto Urbano di Pastificio Secondi, il Provolone di Formia ‘Selezione DOL’, la Misticanza da coltivazione in acquaponica ‘The Circle’, i Biscotti con farina di cocco e mandarini ‘La Dispensa Secondi’ e l’infuso di ciliegia e mandorla dell’ ‘Emporio delle Spezie’ ( prezzo 32,00 euro).

È ispirata alla creatività, all’energia e al piacere dei sensi la box color Arancione composto dai Ravioli ‘Sole di Scottona’ della Filiera Consorzio AmicΩmega – una realtà nata dalla volontà di capire come produrre alimenti sani, equilibrati e di qualità partendo dall’ allevamento degli animali -, dal Salame Bio di Mangalitza ‘Selezione Dol’ , dalla Crema di carota arrostita ‘La Dispensa Secondi’, dalla Fonduta di datterini rossi e limone ‘La Dispensa Secondi’, dal Finocchietto selvatico di ‘Emporio delle Spezie’, da Old Fashioned ‘The Key Cocktail’ e dai Biscottini con nocciole e cioccolato al latte ‘La Dispensa Secondi’ ( prezzo 55,00 euro).

La confezione color Rosso si lega invece alla voglia di vivere, alla sicurezza e al rispetto della terra. Al suo interno troviamo un Supplì classico e un Supplì cacio e pepe, lo Spaghettone trafilato al bronzo, il Sugo all’Amatriciana ‘La Dispensa Secondi’, il Pecorino Romano ‘Selezione DOL’, le Salsicce al Camino ‘Selezione DOL’, il MI°TO di ‘The Key Cocktail’ e i Biscottini con arancia e cioccolato de ‘La Dispensa Secondi’ ( prezzo 42,00 euro).

La quarta box, di colore Verde è dedicata alla natura e al benessere della persona.

Da gustare le Conchiglie in trafila di bronzo, il Sugo all’Ortolana ‘La Dispensa Secondi’, la miscela Dukkah di ‘Emporio delle Spezie’ , la Torta rustica con ricotta, scarola, capperi, pomodori secchi e olive ‘La Dispensa Secondi’, il Pecorino Falisco ‘Selezione DOL’ e due Bottiglie Weizen Trentina (birra non filtrata) – Melchiori ( prezzo 38,00 euro).

Oltre a queste quattro box è disponibile anche la Special Box, una selezione di pasta del Pastificio Secondi comprensiva di 300 gr di Ravioli al limone non trattato, 300 gr di Spaghettone Tritordeum in trafila di bronzo e 300 gr di Fusilli acqua e farina (prezzo 16,00 euro).

Il contenuto delle box ‘Armonia in Cucina’ può essere modificato a seconda delle esigenze alimentari come anche il formato, pensato per due persone, può essere richiesto nella versione single o family.

Per ricevere la propria box preferita è possibile effettuare l’ordine collegandosi al link https://www.pastificiosecondi.it/le-box/

Il delivery avviene su tutta Roma entro 36 ore dall’ordine e le spese di consegna sono pari a 3,00 euro.

CONTATTI

Pastificio Secondi s.r.l.

Via delle Alzavole 47/49 – Roma

Tel: +39 o6 23288319

Mobile: +39 3383305755

E-Mail: info@pastificiosecondi.it

www.pastificiosecondi.it