Chiude la storica pasticceria Dagnino: Roma saluta un’icona della Galleria Esedra con un ultimo evento che trasforma il locale in spazio d’arte.

Roma sta per perdere una delle sue pasticcerie più iconiche: chiude Dagnino, storico tempio dei dolci della tradizione siciliana, che dovrà dire addio alla sua storica sede in Galleria Esedra. E per salutare degnamente questo luogo amatissimo da tutti, pregno di memoria, cultura ed estetica, sarà organizzato un evento speciale volto a trasformare l’intero locale in un vero e proprio spazio d’arte contemporanea. Per un ultimo, simbolico, abbraccio.

Roma: chiude la pasticceria Dagnino in Galleria Esedra. Il saluto con “The Pastry Show”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fondata alla fine dell’Ottocento, la pasticceria Dagnino arriva a Roma negli anni Cinquanta, stabilendosi nella Galleria Esedra, a due passi da Piazza della Repubblica, dove è rimasta fino ad oggi.

Divenne sin da subito un riferimento per dolci, tradizioni e incontri, ma anche per lo straordinario patrimonio artistico dei suoi arredamenti: specchi dipinti da Alfonso Amorelli, sculture lignee di Giovanni Maria Manganelli e pannelli astratti di Herta Schaeffer. Un ambiente unico, iscritto alle Botteghe Storiche di Roma e custode di decenni di memoria.

Il locale aveva persino ospitato, dal 2003 al 2007, il ciclo “Sottovetro“, trasformando le sue vetrine in micro-gallerie d’arte contemporanea.

La chiusura arriverà dopo la decisione della proprietà dei locali, il gruppo Finaval-Feltrinelli, di non rinnovare il contratto in scadenza a fine 2025, complice la necessità di importanti lavori strutturali nella Galleria Esedra.

Prima del trasloco, però, Dagnino offrirà alla città un ultimo evento: “The Pastry Show”, una mostra d’arte contemporanea curata da Pier Paolo Pancotto e in programma dal 18 al 23 novembre.

Cinque giorni per celebrare un luogo che è stato salotto, laboratorio di tradizioni e piccola istituzione culturale. La nuova sede arriverà, ma per Roma questa sarà comunque una pagina che si chiude.

