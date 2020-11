Pasticceria Cantiani: il panettone come una volta

Nella storica pasticceria di via Cola di Rienzo, il tipico dolce del Natale viene preparato seguendo la ricetta del Fondatore elaborata nel 1935

Una storia lunga 83 anni, che si rinnova nel tempo. I gusti semplici di una volta, le antiche tradizioni, le ricette classiche: dalla Pasticceria Cantiani non sono solo slogan, ma vere e proprie fonti di ispirazione.

Non potrebbe essere altrimenti per una famiglia che da generazioni gestisce questo noto bar pasticceria che affaccia sulla centralissima Via Cola di Rienzo, a Roma.

La passione per le cose buone, qui, è stata tramandata da padre in figlio dal 1935 ad oggi e durante il periodo natalizio esplode in un concentrato di gusto che richiama gli amanti dei dolci tipici delle feste in cerca di prodotti artigianali di alta qualità.

Pasticceria Cantiani: i panettoni secondo tradizione

Per Natale 2020, nella Pasticceria Cantiani si lavora senza sosta. Animati da una forte vocazione pasticcera e guidati dagli insegnamenti dei familiari che a inizio del secolo scorso avviarono con successo l’attività, nel laboratorio della pasticceria non si creano semplici preparazioni dolciarie: si racconta una storia.

Quella del Fondatore, bisnonno dell’attuale gestore, che elaborò la ricetta dei panettoni che ancora oggi vengono preparati seguendo quelle antiche indicazioni. Con qualche personale e rispettosissima variante.

Panettoni della Pasticceria Cantiani: le varianti per festeggiare il Natale

Per il terzo anno, la Pasticceria Cantiani ha impostato una linea di grandi lievitati natalizi riscoprendo la ricetta del Fondatore 1935.

Sulla base di analisi e ricerche di materie prime di eccellenza e dopo diverse prove per abbinare al meglio le lavorazioni antiche con la tecnologia, per Natale 2020 la Pasticceria di Cola di Rienzo è in grado di proporre il Panettone come una volta in differenti varianti e gusti:

LE VARIANTI – NATALE 2020

Panettone da 1 kg “come una volta”

viene utilizzato solamente lievito madre

36 ore di lievitazione a temperatura costante

farina di grano lavato ad acqua

burro di affioramento

vaniglia bourbon

uvetta australiana 6 corone

arancia candita francese

tuorlo d’uova fresco di categoria superiore

senza alcun conservante e prodotti chimici

Panettone da 1 kg metodo del fondatore ai 5 cioccolati

viene utilizzato solamente lievito madre

36 ore di lievitazione a temperatura costante

farina di grano lavato ad acqua

burro di affioramento

vaniglia bourbon

2 tipologie di cioccolato fondente

cioccolato al latte

cioccolato bianco

cacao in purezza

pasta di nocciola del Piemonte

pasta di gianduia amara

tuorlo d’uova fresco di categoria superiore

senza alcun conservante e prodotti chimici

Panettone da 1 kg metodo del fondatore fragoline di bosco e cioccolato bianco

viene utilizzato solamente lievito madre

36 ore di lievitazione a temperatura costante

farina di grano lavato ad acqua

burro di affioramento

vaniglia bourbon

tuorlo d’uova di categoria superiore.

fragoline di bosco semicandite

2 tipologie di cioccolato bianco

Panettone da 1 kg metodo del fondatore chicco sano amarene e cioccolato fondente

viene utilizzato solamente lievito madre

36 ore di lievitazione a temperatura costante

farina integrale di grano lavato ad acqua

burro di affioramento

vaniglia bourbon

tuorlo d’uova di categoria superiore.

amarene semicandite

2 tipologie di cioccolato fondente

Pandoro meraviglia da 1 kg

viene utilizzato solamente lievito madre

36 ore di lievitazione a temperatura costante

farina integrale di grano lavato ad acqua

burro di affioramento

vaniglia bourbon

uova di categoria superiore

senza coloranti ne conservanti

Panettone ai 5 cioccolati Cantiani: ricetta degli anni ‘40

Le tipologie di panettone in vendita dalla Pasticceria Cantiani sono due, il panettone classico e quello ai 5 cioccolati.

E da viziosi quali siamo, non potevamo che decidere di assaggiare proprio quest’ultimo. Intanto, perché ci ha incuriosito la storia: la ricetta di questo dolce natalizio è stata ritrovata nel magazzino del locale e potrebbe risalire agli anni 40. Grazie alla lungimiranza dei discendenti del Fondatore che la formulò, è stata rielaborata con l’aiuto di esperti lievitisti e tecnici dello storico Molino dalla Giovanna.

Alla base del panettone ai 5 cioccolati non possono esserci che materie prime selezionate: farina, uova e burro sono di altissima qualità. Il lavoro artigianale è accurato e minuzioso, il processo di lievitazione, a base di lievito madre, è completamene naturale e dura per 36 ore.

Panettone ai 5 cioccolati Pasticceria Cantiani: il nostro assaggio

Al primo taglio, la fetta di panettone ai 5 cioccolati ha un aspetto invitante: impasto morbido, con alveoli ben visibili e spruzzi di cioccolato ben presenti.

Già, il cioccolato! Nella ricetta originale, si faceva riferimento genericamente a 5 tavolette di cioccolato, probabilmente a indicare quelle che all’epoca venivano consegnati ai militari. Da Cantiani hanno deciso così di reinterpretare quell’indicazione, scegliendo di utilizzare ben 5 tipologie diverse di cioccolato per creare un prodotto unico ma fedele alla tradizione di famiglia.

All’impasto vengono infatti aggiunte gocce di cioccolato fondente, gocce di cioccolato al latte, gocce di cioccolato bianco, pasta di nocciole, pasta di cacao: il sapore lascia senza fiato. Merito anche degli aromi utilizzati per arricchire il panettone, dalla pasta di buccia di arancia alla vaniglia Bourbon, passando per il miele e la farina di mandorle.

Insomma, il lievitato di Natale preparato da Cantiani è ottimo da gustare in queste giornate di festa, ma si presta anche come dono per amici e parenti: custodito nella originale confezione regalo, vi farà fare un figurone!

