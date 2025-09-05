Avete mai sentito parlare del Passetto di Borgo a Roma? E’ un punto molto suggestivo dove la leggenda e la storia si fondono

Il Passetto di Borgo a Roma è un luogo molto suggestivo che almeno una volta nella vita bisogna visitare. Si trova nei pressi del Vaticano ed è caratterizzato da una leggenda che rimanda alla virilità.

Passetto di Borgo a Roma: cos’è e come è nato

Il passetto di è una parte di mura, un corridoio che funge da collegamento tra i palazzi Vaticani e la Mole Adriana. Queste mura furono costruite alla fine del 1200 quando Papà Niccolò III ordinò di edificarle.

LEGGI ANCHE: — Roma, la cupola che si vede ma non c’è: l’incredibile effetto ottico >>

Quando ci si trova nei pressi del corridoio, una volta che si varca il portone della fortezza pontificia, ci si trova ad attraversare sale e cortili fino al Bastione di San Marco. In quel punto, dopo aver varcato l’ingresso in cui è presente una piccola cupola, si arriva al Passetto.

Il passetto era lungo 800 metri e fino al XVII secolo la sua funzione era quella di via di fuga dal nemico. Infatti, uno dei primi a percorrerlo fu Alessandro VI Borgia, costretto a fuggire nel 1494 quando le truppe di Carlo VIII lo perseguitavano.

Il passetto, dunque, era un passaggio che dava la possibilità al pontefice di scappare da situazioni molto pericolose poiché fungeva da collegamento rapido e sicuro per scappare da situazioni molto pericolose.

Passetto di Borgo a Roma: la leggenda del corridoio, cosa c’entra la virilità

Una delle leggende più popolari che caratterizzano il posto è quella che riguarda il suo uso improprio. Sembra, infatti, che illustri pontefici utilizzavano il percorso per arrivare agli appartamenti privati dove incontrare le proprie amanti. Tra questi vi era Rodrigo Borgia, conosciuto da tutti come Papa Alessandro VI. Sembra che era solito percorrerlo per giungere dalle sue donne, restando nascosto al mondo esterno.

Dalla leggenda sarebbe nato l’aneddoto secondo cui il Passetto di Borgo abbia un potere particolare: si dice che chiunque percorre per 77 volte questo corridoio, avanti e dietro, possa recuperare la virilità perduta.

Infatti, sembra che Papa Alessandro VI percorresse il corridoio molte volte al giorno, diventando ogni volta più virile.

FOTO: SHUTTERSTOCK