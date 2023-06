Entro l’anno prossimo dovrebbe essere terminato un nuovo percorso che rende accessibile a tutti l’entrata ai Fori imperiali: cos’è

I Fori imperiali sono uno dei luoghi più belli, suggestivi e amati dai romani e dai turisti che non perdono occasione di visitarli non appena giungono a Roma. Passeggiare tra i resti di una città antica ma eterna è qualcosa di unico e inimitabile. Così, qualche anno fa è nata l’idea di un percorso lungo 7 km per vivere al meglio un’esperienza strepitosa. Ecco di cosa si tratta.

Roma, come visitare i Fori Imperiali? Il nuovo percorso di 7 km

Il percorso di 7 km prevede la partenza da Via dei Fori Imperiali fino al Colosseo, passando per Via di San Gregorio fino a raggiungere il Circo Massimo e Porta Capena.

L’idea è nata dall’ex vicesindaco Walter Tocci. Il progetto, la quale riuscita è prevista per novembre 2024, consiste nel costruire un nuovo anello pedonale che comprenderà anche la ristrutturazione dell’infopoint dei Forum di via del Fagutale, ampliato da un nuovo spazio esterno, e quello di Casina Vignola Boccapaduli, che si trasformerà in nuovo hub centrale.

Per adesso, però, il primo cittadino Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sono in trattativa affinché venga trovata una decisione definitiva sia per quanto riguarda la parte economica che organizzativa.

“Si tratta di un progetto importante anche in vista dell’apertura della stazione C della metropolitana Fori Imperiali-Colosseo, e quindi della necessità di offrire servizi in quell’area nevralgica per il turismo”, ha riferito il Soprintendente Carlo Parisi Presicce.

Qualora il progetto andasse in porto, sarebbe un plus per la città di Roma che vanta già di potenzialità oltre le norma dovute alla presenza di numerosi edifici, monumenti e resti dell’antichità che la rendono appunto Città eterna ed imparagonabile a qualsiasi altra località in Italia e all’estero.

