Roma oggi si può anche ascoltare: tecnologia, cultura e passeggiate gratuite si uniscono in un progetto tutto nuovo.

Roma è una città da guardare, da ammirare, da assaggiare e da vivere. E, ovviamente, anche da ascoltare. Anzi, questa è l’idea che sta alla base di un nuovo progetto nel quale tecnologia, cultura e passeggiate gratuite nel cuore del centro storico diventano finalmente un tutt’uno, in un vortice sinergico. Grazie al patrocinio del Municipio Roma I Centro Storico, un’app di audioguide permette oggi ai cittadini e ai visitatori di esplorare la città attraverso una serie di percorsi dedicati, nei quali la Roma antica e quella contemporanea tornano a dialogare semplicemente indossando un paio di cuffie.

Passeggiate storiche gratuite a Roma tra arte e memoria: la nuova iniziativa patrocinata dal Municipio Roma I

Le passeggiate gratuite nascono dal sostegno che il Municipio Roma I Centro Storico ha dato a Cicerize.me, una piattaforma di audioguide progettata per trasformare le città in musei a cielo aperto. Le camminate — guidate da professioniste abilitate come Romina Lunetta — accompagnano i partecipanti tra piazze, vicoli e scorci iconici, riportando alla luce storie spesso dimenticate.

L’iniziativa “Roma Gratis” propone una serie di itinerari che spaziano dal Centro storico a Trastevere, da Castel Sant’Angelo a Piazza del Popolo, ed è pensata per un ogni tipo di pubblico: residenti, turisti, scuole, gruppi e singoli esploratori.

A rendere unico il progetto è anche la sinergia istituzionale: Cicerize.me è oggi totalmente gratuita nelle 25 città europee in cui è attiva, grazie a un patrocinio che ne riconosce il valore culturale e civico. Il confronto con l’assessorato all’Ambiente ha portato alla scelta di rendere la piattaforma liberamente accessibile a tutti, in quanto strumento in grado di promuovere un turismo più sostenibile e consapevole.

Cicerize.me: un’audioguida immersiva che ti porta Roma nelle orecchie

L’app — disponibile su iOS e Android — contiene oltre 20.000 contenuti audio in sei lingue, attivi in più di 28 città europee, e nasce proprio a Roma prima di espandersi oltre i confini nazionali. Le audioguide non richiedono alcuna interazione: mentre si cammina, brevi pillole di 3–5 minuti si attivano automaticamente, permettendo di ascoltare storie, curiosità e spiegazioni senza distogliere gli occhi dai monumenti. È un modo nuovo e poetico di vivere la città, che restituisce ritmo, profondità e contesto ai luoghi attraversati.

Grazie alla sua semplicità e alla sua natura gratuita, l’app consente di rivivere in autonomia i percorsi delle passeggiate guidate, trasformando ogni giornata in un’occasione per conoscere meglio la città in cui si vive o che si visita. Un’esperienza pensata per chi ama camminare, ascoltare e sentirsi parte della storia di Roma — un passo alla volta.

Photo Credits: @Shutterstock