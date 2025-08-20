Dal 22 al 30 Agosto le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo che confermano una modalità di narrazione del territorio trasversale e innovativa

Le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo raggiungono il traguardo alla XVI edizione continuativa e confermano una modalità di narrazione del territorio trasversale e innovativa. Nel tempo ha assunto un valore significativo nel raccontare la vitalità dei luoghi che attraversano, usando linguaggi diversi e multidisciplinari, finalizzati a stimolare nuove visioni e riflessioni per approcciare alla vita in modo sempre sostenibile e connesso con quello che ci circonda. Il progetto, nato proprio nel Parco Nazionale del Circeo nel 2010, rappresenta sempre più un’occasione di confronto sul tema del rapporto tra Uomo e Territorio e ha dimostrato di poter essere funzionale per la tutela dell’Ambiente nella sua complessità.Il tema cruciale del “ri-abitare” i luoghi animerà fortemente l’edizione 2025, valorizzando aree di grande interesse naturalistico e storico particolarmente fragili, come il Promontorio del Circeo e la Selva di Circe. Luoghi da tutelare, evidenziando la funzione sociale della riconnessione con la Natura. Un modo per ritrovarsi Comunità del Parco nel senso più ampio possibile del termine, al di là dei confini amministrativi.

Venerdì 22 agosto, nel corso della prima serata, interverrò il Direttore del Parco Nazionale del Circeo il Dott. Stefano Donati. Le ultime due edizioni delle Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo – l’attuale e quella dello scorso anno – sono state progettate e sviluppate nell’ambito del progetto DMO dai Monti Lepini al Mare, realizzato grazie al contributo della Regione Lazio, di cui il patrimonio storico e naturalistico del Parco Nazionale del Circeo ne rappresenta uno degli elementi più significativi.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 22 AGOSTO 2025 – ORE 17.00 – SAN FELICE CIRCEO

Passeggiata Poetica da Le Crocette al Faro lungo i sentieri del Promontorio del Circeo con lo spettacolo finale “Paolo dei Lupi” di e con Francesca Camilla D’Amico ispirato alla storia del biologo e poeta Paolo Barrasso

Regia Roberto Anglisani – Scene William Santoleri

Interverrà il Direttore del Parco Nazionale del Circeo Dott. Stefano Donati

Spettacolo ore 21:30 – Piazzale A.Valente (Faro) – San Felice Circeo*

L’ingresso al solo spettacolo è libero con obbligo di prenotazione

*Servizio navetta dedicato dal Centro Storico di S.F.Circeo – andata ore 21/ritorno ore 23

Un cammino lungo il versante del Quarto Caldo del Promontorio del Circeo, uno dei cinque ambienti del Parco, immersi tra i profumi della macchia mediterranea con una vista straordinaria sulle Isole Ponziane, guidati dalla Dott.ssa Forestale Augusta D’Andrassi, grande conoscitrice delle erbe di Circe. Arrivati al Faro di Capo Circeo al calar del sole andrà in scena lo spettacolo teatrale “Paolo dei Lupi” di e con Francesca Camilla D’Amico, liberamente ispirato alla storia del biologo e poeta Paolo Barrasso. Paolo è stato un giovane biologo che tanto ha fatto per tutelare questo animale meraviglioso, un tempo a rischio di estinzione, che incarna più di altri quel Selvatico nel senso di legame profondo con la Natura, posseduto da tutte le specie viventi e che noi umani un tempo abbiamo dimenticato e rimosso. Lo spettacolo assume in questo periodo storico un valore e significato ancora più grande alla luce del fatto che il Lupo è tornato a ri-abitare il territorio del Parco Nazionale del Circeo, dopo quasi un secolo, e con l’occasione si vuole promuovere la conoscenza e la consapevolezza di un tema tanto rilevante dal punto di vista eco-sistemico.

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 25 € per gli adulti/10 € per i bimbi fino ai 17 anni di età (include la passeggiata guidata/cena al sacco/spettacolo/assicurazione) Ingresso al solo spettacolo: libero Durata spettacolo: 60 min. Disponibile servizio navetta dedicato dal centro storico sia per la Passeggiata Poetica sia per il solo spettacolo

LUNEDÌ 25 AGOSTO 2025 – ORE 17.00 – SABAUDIA

Passeggiata Poetica nella Selva di Circe dalle sponde del Lago di Paola al Centro Visitatori con lo spettacolo finale “Eneide. A sound film” a cura di Matuta Teatro

Adattamento testi e attore Titta Ceccano

Sound designer Francesco Altilio

Regia Julia Borretti

Spettacolo ore 21:30 – Centro Visitatori PNC – Via Carlo Alberto 188 – Sabaudia

L’ingresso al solo spettacolo è libero con obbligo di prenotazione

Una Passeggiata Poetica guidati dalla Dott.ssa Forestale Augusta D’Andrassi, tra la Natura Selvaggia delle Zone Umide del Parco Nazionale del Circeo, altro habitat peculiare dell’area protetta e di cui il Lago di Paola è parte insieme agli altri laghi costieri ed aree stagionalmente allagate, costituendo il più importante ecosistema palustre d ‘Italia, un complesso territoriale dichiarato “Zona Umida di Interesse Internazionale” ai sensi della Convenzione di Ramsar (Iran 1971). Un cammino stimolante che condurrà i partecipanti fino all’area dove andrà in scena lo spettacolo finale a cura di Matuta Teatro: “Eneide. A sound film”, tra musica e teatro, ispirato all’Eneide virgiliana, in particolare al Libro XI. L’Eneide forse proprio perché concettualmente viene prima di Roma e ne crea i presupposti, rimane ad oggi l’unico poema del Lazio, l’unico testo che tiene insieme la varietà dei popoli e dei territori che lo compongono. Va in scena il mito della fondazione di un popolo e di un destino che ancora ci riguarda, tra battaglie epiche come quella che racconta le gesta leggendarie della Regina Camilla nella Valle Dell’Amaseno, tra i Monti Lepini e Priverno, a sottolineare la storia comune di un territorio che dai monti si unisce al mare…Nasce come un lavoro sulle immagini senza immagini: il testo antico è evocato soltanto dalla musica elettronica realizzata dal vivo e dalla parola detta in scena che espande la potenza del testo virgiliano nella contemporaneità. Uno spettacolo in cui il suono e il testo procedono all’unisono. Il suono espande il testo creandogli un contesto e uno spazio. L’idea da cui prende le mosse il lavoro è che l’epica sia il cinema prima del cinema.

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 25 € per gli adulti/10 € per i bimbi fino ai 17 anni di età (include la passeggiata guidata/cena al sacco/spettacolo/assicurazione) Ingresso al solo spettacolo: libero Durata spettacolo: 60 min.

GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025 – ORE 17.00 – SAN FELICE CIRCEO

Passeggiata Poetica nei vicoli del Centro Storico di San Felice Circeo con la performance dialettale itinerante “Racconti Sanfeliciani” in memoria di Vincenzo “Pocaluce” Bianchi

Interverranno: Gianmarco Cucciolla, Francesco De Prosperi, Gina Capponi, Roberto Di Grazia

Ore 22:30 – apertura straordinaria della Mostra Permanente Homo Sapiens dedicata ai partecipanti de Le Passeggiate Poetiche – P.le Lanzuisi – S.F.Circeo

Un viaggio nella memoria tra aneddoti, storie e leggende popolari che hanno animato la Comunità sanfeliciana un tempo tutta raccolta tra le mura del centro storico. Una passeggiata divertente passo dopo passo nei vicoli che hanno ospitato le botteghe dei vecchi mestieri, rigorosamente in dialetto locale tradotto in tempo reale dall’attore e doppiatore Gianmarco Cucciolla. Un racconto esilarante di ciò che è stato il paese di San Felice Circeo arroccato da millenni sull’omonimo promontorio, per capire chi siamo e ispirare nuove visioni su ciò che potremmo essere. Il tema di “ri-abitare” i luoghi in questo caso viene affrontato partendo dal punto di vista che ogni angolo, ogni scorcio, ogni pietra del centro storico, rivive mille volte nelle emozioni che suscita giorno dopo giorno al passaggio di ogni persona. Questo rende il patrimonio culturale immortale, e ne evidenzia la vitalità e l’importanza non solo passata, ma ancor più presente e futura. In questo contesto di ri-scoperta si colloca l’apertura straordinaria della Mostra permanente Homo Sapiensa e Habitat, istituita nel 1978 per volere del Prof. Marcello Zei e di altri eminenti studiosi, con l’intento di divulgare il patrimonio preistorico di San Felice Circeo. Questa Passeggiata Poetica è dedicata alla memoria di Vincenzo “Pocaluce” Bianchi, uno di coloro che contribuì alla realizzazione di “Racconti Sanfeliciani”, e che in qualità di sanfeliciano autentico seppe riconoscerne il valore.

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 15 € per gli adulti/gratuito € per i bimbi fino ai 17 anni di età (include la passeggiata guidata/performance itinerante/assicurazione/ingresso alla Mostra dell’Homo Sapiens).

SABATO 30 AGOSTO 2025 – ORE 17.00 – SABAUDIA

PASSEGGIATA POETICA NELLA SELVA DI CIRCE CON IL CONCERTO FINALE PIANO SOLO DI ALESSANDRA CELLETTI “SATIE MON AMOUR” PRESSO LA EX-CINGHIALAIA

Musiche Eric Satie ed Alessandra Celletti

Spettacolo ore 19:30 – Centro Visitatori Parco Nazionale del Circeo – Via Carlo Alberto 188 – Sabaudia. L’ingresso al solo spettacolo è libero con obbligo di prenotazione

Una Passeggiata Poetica nella Foresta, al seguito della guida ambientale naturalistica Sara Argentesi alla scoperta di quella che oggi è conosciuta come Selva di Circe, uno dei pochi esempi meglio conservati e più estesi di foresta di pianura esistente in Italia. Si estende per circa 3.300 ettari e mantiene molte peculiarità della Selva di Terracina, l’antica foresta costiera che, prima della bonifica degli Anni Trenta, occupava oltre 11.000 ettari. La Foresta è un ecosistema ricchissimo ed estremamente vario e nel 1977 è stata dichiarata “Riserva della Biosfera”, nell’ambito del programma M.A.B. (Uomo e biosfera) patrocinato dall’Unesco. Il concerto piano solo di Alessandra Celletti al termine della Passeggiata vuole essere un tributo in musica all’armonia della Natura in uno dei luoghi più suggestivi del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo. Un tripudio di emozioni evocate dalle note di una delle più talentuose e apprezzate pianiste contemporanee italiane.

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 20 € per gli adulti/ gratuito per i bimbi fino ai 17 anni di età (include la passeggiata guidata/spettacolo/assicurazione) Ingresso al solo spettacolo: libero Durata spettacolo: 60 min.

APS Exotique

con il patrocinio ed il contributo del Parco Nazionale del Circeo,

con il patrocinio di Provincia di Latina, Comune di San Felice Circeo, Comune di Sabaudia,

con il supporto della DMO dai Monti Lepini al Mare

e delle Proloco di San Felice Circeo e Sabaudia

presenta

LE PASSEGGIATE POETICHE NEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

DAL 22 AL 30 AGOSTO 2025 – SAN FELICE CIRCEO E SABAUDIA

Prenotazione obbligatoria per uno o più giorni

Informazioni tel.329.8424810/366.3869690 email info@exotique.it

Per info su alloggi e altri servizi al Circeo Gentur Viaggi: 0773.540392 | info@gentur.it