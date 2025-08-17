La passeggiata del Gelsomino: un sentiero nascosto di Roma che unisce storia, profumi e panorami segreti, per vivere la città in modo intimo.

Roma custodisce tanti angoli nascosti e, di tanto in tanto, ne spunta qualcuno in grado di sorprendere anche gli stessi abitanti della Capitale, come ad esempio la passeggiata del Gelsomino. Non è sicuramente tra le mete turistiche più frequentate e conosciute, ma rappresenta uno scorcio incantevole di intimità, dove gli scorci della Città Eterna vengono accompagnati dalle fragranze dell’estate. Scopriamo insieme dove si trova e per quale motivo vale la pena visitarlo!

Leggi anche: — Roma, da un ex binario dismesso nasce il percorso più romantico e suggestivo della Capitale

La passeggiata del gelsomino: un percorso tra storia e natura

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La passeggiata del Gelsomino deve il suo nome ai fiori che in estate colorano e profumano questa via, un tempo attraversata dai binari che collegavano il Regno d’Italia allo Stato Pontificio.

Dopo i Patti Lateranensi del 1929, qui fu realizzata la Ferrovia Vaticana, lunga poco più di un chilometro, che ancora oggi conserva il fascino delle suo origini. In occasione del Giubileo del 2000, uno dei due binari è stato rimosso, trasformando l’antica linea in un suggestivo percorso pedonale affacciato sulla valle del Gelsomino, che un tempo arrivava fino al Gianicolo.

Durante la primavera di quest’anno, la passeggiata è stata completamente riqualificata e oggi brilla di nuova vita, invitando romani e visitatori a concedersi una pausa tra panorami e profumi.

L’accesso principale è dalla Stazione San Pietro, costeggiando il binario 1 e seguendo la segnaletica che guida verso il sentiero; un secondo ingresso si trova lungo via Aurelia.

Il percorso è breve ma scenografico ed è l’ideale per una camminata al tramonto, quando la luce accarezza la città e il gelsomino diffonde la sua dolce fragranza, tanto apprezzata anche in aromaterapia. Rappresenta uno dei “luoghi segreti” più affascinanti della Città Eterna, un invito a vivere Roma lontano dalle folle del turismo di massa, riscoprendone il volto più intimo e poetico.

Photo Credits: Shutterstock