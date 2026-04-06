Oggi 6 aprile, giorno di Pasquetta, migliaia di romani scelgono di trascorrere la giornata all’aria aperta tra picnic, barbecue e relax nei parchi. Proprio per questo torna anche la campagna di sensibilizzazione per vivere questi momenti nel rispetto dell’ambiente: “Pic-nic SÌ, Rifiuti NO”.

Un’iniziativa che punta a rendere più sostenibile una delle tradizioni più amate della primavera romana, soprattutto in luoghi iconici come il Parco della Caffarella, tra le mete più frequentate in questa giornata festiva.

Picnic e barbecue a Pasquetta: le regole da seguire

Godersi una giornata all’aperto è possibile, ma rispettando alcune semplici regole fondamentali.

Chi organizza un picnic a Roma oggi deve fare attenzione a:

usare barbecue rialzati da terra (almeno 30 cm)

(almeno 30 cm) mantenere una distanza di almeno 10 metri da alberi e monumenti

evitare di usare alberi e strutture storiche come tavoli o supporti

come tavoli o supporti lasciare sempre l’area pulita e in ordine

Un comportamento responsabile è essenziale per preservare il verde urbano, soprattutto nelle giornate di grande affluenza come questa.

Rifiuti: niente abbandono nei parchi

Uno dei punti centrali della campagna è la gestione dei rifiuti. Durante la Pasquetta a Roma, infatti, è fondamentale:

portare i rifiuti fuori dal parco

fare correttamente la raccolta differenziata

Per facilitare tutto questo, i volontari presenti nelle aree verdi distribuiscono mappe e sacchetti, mentre AMA Roma rafforza il servizio di raccolta.

Dove si può fare il barbecue (e dove no)

Attenzione: i barbecue nei parchi di Roma non sono sempre consentiti.

👉 Oggi, essendo Pasquetta, sono permessi solo nei giorni festivi specifici:

Pasquetta

25 aprile

1 maggio

Per tutto il resto dell’anno sono vietati, con una sola eccezione: l’area attrezzata del Parco della Caffarella, dove è possibile grigliare tutto l’anno ma esclusivamente nelle zone dedicate.

Controlli e sicurezza nei parchi

Per garantire una giornata serena per tutti, sono previsti controlli e servizi straordinari.

La Polizia Municipale di Roma sarà presente per contrastare i parcheggi selvaggi, spesso causa di disagi e ostacolo ai mezzi di soccorso. Allo stesso tempo, i volontari accoglieranno i visitatori per fornire informazioni utili e supporto.

Pasquetta sì, ma con rispetto

La giornata di oggi è perfetta per godersi il sole e la natura, ma con una consapevolezza in più: il rispetto degli spazi comuni.

Che si scelga un grande parco o un’area verde di quartiere, il principio resta lo stesso: il parco è di tutti e va lasciato come lo si vorrebbe trovare.

Buona Pasquetta a Roma, tra natura, relax e responsabilità