Pasquetta 2026: ci sarà la pioggia? A Roma torna il meteo “tradizionale”: tempo incerto e variabile per il 6 aprile, tra schiarite e rovesci.

Anno dopo anno, c’è sempre una domanda che ogni anno ci accompagna all’arrivo della primavera: a Pasquetta ci sarà la pioggia oppure no? Anche nel 2026 il dubbio torna più attuale che mai. Le prime indicazioni meteo, infatti, sembrano confermare una tendenza ben nota, soprattutto a Roma. Tra tradizione e statistica, la giornata del lunedì dell’Angelo – che quest’anno cadrà il 6 aprile – potrebbe ancora una volta essere segnata da un tempo incerto e variabile. Ma cosa dicono davvero le previsioni? Che tempo farà quest’anno?

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Pasquetta 2026: ci sarà la pioggia? A Roma torna anche quest’anno il meteo “tradizionale”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quest’anno Pasqua cadrà il 5 aprile, con Pasquetta prevista dunque per il 6. Le tendenze a lungo termine indicano uno scenario dominato da una possibile configurazione di un’oscillazione atlantica che sembra essere in grado di favorire la discesa di correnti atlantiche verso il Mediterraneo.

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Il risultato? Una maggiore probabilità di perturbazioni, con cielo variabile, rovesci improvvisi e temperature nella norma stagionale, ma senza un vero slancio primaverile.

Per quanto riguarda la Capitale, è ancora presto per una previsione puntuale, ma lo scenario più plausibile è quello di una Pasquetta “a rischio”. Alternanza tra schiarite e piovaschi, soprattutto nelle ore centrali della giornata, potrebbe caratterizzare il meteo romano. Il classico tempo incerto che non annulla i programmi, ma li rende più complicati. Possiamo azzardare anche a dire che si tratti del meteo tradizionale di ogni Pasquetta che si rispetti.

E, proprio per questo, il consiglio resta sempre lo stesso: organizzarsi con flessibilità, scegliere mete adattabili e non dimenticare un piano B al coperto. Anno dopo anno, Pasquetta dopo Pasquetta, si sa, l’ultima parola spetta sempre al cielo.

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