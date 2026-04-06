Trascorrere la Pasquetta a Roma significa avere a disposizione tantissime opzioni, tra cultura, natura, eventi per famiglie e cinema. Anche chi resta in città può organizzare una giornata ricca, tra visite, passeggiate e attività all’aperto.

Ecco una guida completa su cosa fare oggi, lunedì 6 aprile 2026 nella Capitale.

Pasquetta all’insegna della cultura: musei e siti aperti

Dopo la grande affluenza di Pasqua, anche oggi la città continua a offrire moltissime opportunità culturali. Il Ministero della Cultura (MiC) ha infatti confermato l’apertura di musei, gallerie e parchi archeologici anche per il lunedì dell’Angelo.

Romani e turisti possono quindi visitare alcune delle mete più belle della Capitale, tra cui:

  • Galleria Borghese
  • Museo Nazionale Romano
  • Parco Archeologico dell’Appia Antica
  • Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Un’occasione perfetta per immergersi tra arte, storia e paesaggio, approfittando delle aperture straordinarie di Pasquetta.

Natura e fioriture: Orto Botanico e Appia Antica

Per chi preferisce una Pasquetta nella natura, oggi è una giornata speciale. È infatti l’ultimo giorno per partecipare all’“hanami” all’Orto Botanico di Roma, aperto dalle 9:00 alle 18:30.

Qui si possono ammirare i suggestivi ciliegi giapponesi in fiore (sakura), in un’atmosfera rilassante nel cuore di Trastevere. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 11 anni.

Resta aperto anche il Parco Archeologico dell’Appia Antica, ideale per una passeggiata tra storia e natura, con chiusura settimanale posticipata a mercoledì 8 aprile.

Esperienze immersive: la Casa delle Farfalle

Tra le attività più suggestive c’è la Casa delle Farfalle, in via Annia Regilla.

Si tratta di un percorso immersivo nella natura, dove è possibile camminare in una serra popolata da centinaia di farfalle tropicali libere di volare.

Orari di oggi (Pasquetta): 10:00 – 19:00 (ultimo ingresso 18:30)

Un’esperienza perfetta per famiglie, coppie e amanti della natura.

Pasquetta al cinema: la programmazione del Cinema Tiziano

Per chi vuole concludere la giornata in relax, il Cinema Tiziano propone una programmazione compatta ma interessante.

Film in programma oggi 6 aprile:

  • “Lady Nazca – la signora delle linee” → ore 16:30
  • “Rental Family” → ore 18:30
  • “Il Mago del Cremlino – le origini di Putin” → ore 20:30

Una selezione che spazia tra documentario, cinema internazionale e attualità, perfetta per chi resta in città.

Eventi per bambini: caccia alle uova al Luneur Park

Se siete in famiglia, una tappa imperdibile è il Luneur Park, il parco divertimenti dell’EUR.

Fino a oggi, 6 aprile, i piccoli ospiti possono partecipare alla Caccia alle Uova, uno degli eventi più amati:

  • ricerca delle uova magiche nascoste nel parco
  • possibilità di vincere premi e gadget
  • attività di animazione e incontri con la mascotte

Un’esperienza pensata per coinvolgere i bambini tra gioco, avventura e dolci sorprese.

Una Pasquetta per tutti i gusti

Che si scelga la cultura, una passeggiata nella natura, un’esperienza immersiva o un pomeriggio di divertimento con i bambini, Roma offre tantissime possibilità anche oggi.

La Pasquetta 2026 nella Capitale si conferma così ricca di opportunità, perfetta per chi vuole vivere la città senza rinunciare a relax e scoperta.