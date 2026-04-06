Trascorrere la Pasquetta a Roma significa avere a disposizione tantissime opzioni, tra cultura, natura, eventi per famiglie e cinema. Anche chi resta in città può organizzare una giornata ricca, tra visite, passeggiate e attività all’aperto.
Ecco una guida completa su cosa fare oggi, lunedì 6 aprile 2026 nella Capitale.
Pasquetta all’insegna della cultura: musei e siti aperti
Dopo la grande affluenza di Pasqua, anche oggi la città continua a offrire moltissime opportunità culturali. Il Ministero della Cultura (MiC) ha infatti confermato l’apertura di musei, gallerie e parchi archeologici anche per il lunedì dell’Angelo.
Romani e turisti possono quindi visitare alcune delle mete più belle della Capitale, tra cui:
- Galleria Borghese
- Museo Nazionale Romano
- Parco Archeologico dell’Appia Antica
- Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
Un’occasione perfetta per immergersi tra arte, storia e paesaggio, approfittando delle aperture straordinarie di Pasquetta.
Natura e fioriture: Orto Botanico e Appia Antica
Per chi preferisce una Pasquetta nella natura, oggi è una giornata speciale. È infatti l’ultimo giorno per partecipare all’“hanami” all’Orto Botanico di Roma, aperto dalle 9:00 alle 18:30.
Qui si possono ammirare i suggestivi ciliegi giapponesi in fiore (sakura), in un’atmosfera rilassante nel cuore di Trastevere. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 11 anni.
Resta aperto anche il Parco Archeologico dell’Appia Antica, ideale per una passeggiata tra storia e natura, con chiusura settimanale posticipata a mercoledì 8 aprile.
Esperienze immersive: la Casa delle Farfalle
Tra le attività più suggestive c’è la Casa delle Farfalle, in via Annia Regilla.
Si tratta di un percorso immersivo nella natura, dove è possibile camminare in una serra popolata da centinaia di farfalle tropicali libere di volare.
Orari di oggi (Pasquetta): 10:00 – 19:00 (ultimo ingresso 18:30)
Un’esperienza perfetta per famiglie, coppie e amanti della natura.
Pasquetta al cinema: la programmazione del Cinema Tiziano
Per chi vuole concludere la giornata in relax, il Cinema Tiziano propone una programmazione compatta ma interessante.
Film in programma oggi 6 aprile:
- “Lady Nazca – la signora delle linee” → ore 16:30
- “Rental Family” → ore 18:30
- “Il Mago del Cremlino – le origini di Putin” → ore 20:30
Una selezione che spazia tra documentario, cinema internazionale e attualità, perfetta per chi resta in città.
Eventi per bambini: caccia alle uova al Luneur Park
Se siete in famiglia, una tappa imperdibile è il Luneur Park, il parco divertimenti dell’EUR.
Fino a oggi, 6 aprile, i piccoli ospiti possono partecipare alla Caccia alle Uova, uno degli eventi più amati:
- ricerca delle uova magiche nascoste nel parco
- possibilità di vincere premi e gadget
- attività di animazione e incontri con la mascotte
Un’esperienza pensata per coinvolgere i bambini tra gioco, avventura e dolci sorprese.
Una Pasquetta per tutti i gusti
Che si scelga la cultura, una passeggiata nella natura, un’esperienza immersiva o un pomeriggio di divertimento con i bambini, Roma offre tantissime possibilità anche oggi.
La Pasquetta 2026 nella Capitale si conferma così ricca di opportunità, perfetta per chi vuole vivere la città senza rinunciare a relax e scoperta.