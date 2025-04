Oggi, lunedì 21 aprile 2025, in occasione della Pasquetta, diversi supermercati e centri commerciali a Roma saranno aperti per consentire gli acquisti dell’ultimo minuto, perfetti per chi organizza un pranzo, una grigliata o una gita fuori porta.

Supermercati Aperti

Carrefour : alcuni punti vendita aperti con orario ridotto, generalmente dalle 8:00 alle 20:00.

: alcuni punti vendita aperti con orario ridotto, generalmente dalle 8:00 alle 20:00. Esselunga : aperta con orario continuato, in molti casi dalle 8:00 alle 20:00.

: aperta con orario continuato, in molti casi dalle 8:00 alle 20:00. Lidl : quasi tutti i punti vendita aperti dalle 8:00 alle 20:30.

: quasi tutti i punti vendita aperti dalle 8:00 alle 20:30. Pam Panorama : la maggior parte dei negozi aperti dalle 9:00 alle 21:00.

: la maggior parte dei negozi aperti dalle 9:00 alle 21:00. Conad : alcuni punti vendita aperti con orario ridotto (es. 8:30 – 13:30).

: alcuni punti vendita aperti con orario ridotto (es. 8:30 – 13:30). Aldi : diversi supermercati aperti con orario festivo, 8:00 – 20:00.

: diversi supermercati aperti con orario festivo, 8:00 – 20:00. Despar, Famila, MD, Crai: orari variabili a seconda del punto vendita, con alcune aperture straordinarie in città.

Centri Commerciali Aperti

Parco Da Vinci : aperto dalle 10:00 alle 21:00.

: aperto dalle 10:00 alle 21:00. Valmontone Outlet : aperto dalle 10:00 alle 21:00, area food fino alle 23:00.

: aperto dalle 10:00 alle 21:00, area food fino alle 23:00. Castel Romano Designer Outlet : aperto dalle 10:00 alle 20:00.

: aperto dalle 10:00 alle 20:00. Roma Est : aperto dalle 10:00 alle 22:00, ristoranti fino alle 23:00, ipermercato Panorama dalle 8:30 alle 22:00.

: aperto dalle 10:00 alle 22:00, ristoranti fino alle 23:00, ipermercato Panorama dalle 8:30 alle 22:00. Euroma2 : aperto dalle 10:00 alle 21:00.

: aperto dalle 10:00 alle 21:00. The Wow Side – Shopping Centre : aperto (orari non specificati).

: aperto (orari non specificati). Aura: aperto dalle 9:30 alle 21:00.

È sempre consigliabile controllare direttamente sul sito del punto vendita o centro commerciale prima di uscire.

Buona Pasquetta e buon shopping!

