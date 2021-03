La Pasqua della Pasticceria Grué: colombe e uova artigianali per passione

Voglia dei dolci tipici pasquali? La pasticceria Grué saprà accontentare i gusti di tutti: colombe classiche e farcite e uova per grandi e piccini rigorosamente artigianali

Le festività pasquali si avvicinano: la cornice primaverile che caratterizza questa ricorrenza religiosa invita all’allegria e allo stare insieme, magari all’aria aperta. Che decidiate di starvene a casa con amici e parenti o di uscire per una scampagnata fuori porta, non potete rinunciare alla tradizione.

Pasticceria Grué a Roma: amore e tradizione

Che Pasqua sarebbe senza una dolce e morbida fetta di Colomba a fine pasto? E quale idea migliore di scambiarsi gli auguri se non regalando un golosissimo Uovo di cioccolato?

Attenzione però a non scegliere a caso: i dolci pasquali non devono essere solo buoni ma anche sani, genuini e preferibilmente artigianali. Come quelli che offre la Pasticceria Grué a Roma: un piccolo paradiso di squisitezze per portare gioia e bontà sulla vostra tavola.

Il segreto di questo laboratorio dolciario? La passione per l’arte pasticcera. La stessa che, unita all’alta professionalità ha permesso a Felice Venanzi – che gestisce il locale insieme a Marta Boccanera – di essere accolto nella prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

Pasticceria Grué: colombe tradizionali

Al civico 95 di Viale Regina Margherita, ci eravamo già stati durante le festività di Natale e in quella occasione avevamo avuto l’opportunità di assaggiare uno dei prodotti di punta del periodo: il panettone classico.

Ne eravamo rimasti piuttosto colpiti, tanto che il ritorno nella Pasticceria Grué alle porte della Santa Pasqua ci è sembrato quasi scontato. E anche questa volta, lo ammettiamo, non siamo rimasti delusi.

La cura nelle selezione degli ingredienti e l’amore per il proprio lavoro emergono anche dalla squisite colombe pasquali. A cominciare da quella tradizionale con arancia candita. La prima cosa che colpisce quando si serve una Colomba prodotta dalla Pasticceria Grué è quel delizioso profumo che arriva alle narici. Si espande nell’aria come quello dei fiori a primavera e invita all’immediato assaggio.

A solleticare l’olfatto sono gli aromi tutti rigorosamente naturali che il lievito madre di produzione propria conferisce al prodotto.

Al taglio, la Colomba tradizionale si presenta soffice grazie alle 72 ore di lievitazione e alla scelta delle materie prime di alta qualità, come il burro di latteria e i preziosi baccelli di vaniglia di Tahiti, la Grand Cru Bora-Bora premiata con medaglia d’oro 2019.

L’incontro con il primo morso è un’esplosione di gusto: l’impasto si conferma soffice e prelibato. Una vera gioia per il palato!

Pasticceria Grué: le altre colombe

Oltre alla colomba tradizionale, quest’anno la Pasticceria Gruè ha ideato altre quattro golose varianti per chi desidera sperimentare nuovi sapori.

Si può scegliere, così, la Colomba Primavera, impreziosita da mele candite e pezzi di cioccolato al lampone, cioccolato allo yuzu e cubetti di mela candita. E che dire della Chocozen in cui un dolcissimo cioccolato al caramello incontra il gusto speziato dello zenzero candito? Invitante e sicuramente deliziosa appare anche al Chocopear, realizzata con cioccolato fondente della Costa d’Avorio al 60% e pere candite.

Ma la vera ghiottoneria è la Trilogia: una colomba dall’impasto al cioccolato monorigine al 62% del Venezuela in cui affondano pezzi di cioccolato fondente, cioccolato al latte e cioccolato bianco Ivoire 35%.

Pasticceria Grué: le Uova di cioccolato

Non solo colombe alla Pasticceria Grué. Qui è possibile gustare anche delle buonissima Uova di Pasqua realizzate esclusivamente con cioccolato Valrhona bianco, al latte o fondente.

Grazie alle tecniche di lavorazione e colorazione dell’ingrediente principale e all’estro creativo dei maestri pasticceri, il classico dolce pasquale con sorpresa si presenta come un prodotto non solo buono da mangiare ma anche bello da vedere.

Incantevole, ad esempio, l’uovo “stratosferico” racchiuso tra ben 2 strati di cioccolato e un gustoso segreto. Si tratta di uno speciale incontro tra il fondente biologico 74% del guscio esterno e un secondo livello più cremoso e scioglievole, realizzato con un cremino al pistacchio di Bronte IGP certificato, sciolto insieme al cioccolato bianco Ivoire, puro e non zuccherato. Proprio questa superficie interna viene valorizzata da un dolce segreto nascosto agli occhi: sottilissime sfoglie di biscotto caramellato che donano una croccantezza sensazionale.

E per i più piccini, largo ai personaggi dei cartoon: Ironman, Minnie, Doraemon rendono la Pasqua dei piccoli ancora più divertente.

Ovviamente, tutte le Uova contengono una sorpresa, che su richiesta può essere personalizzata.

Info e Contatti

Pasticceria Gruè

Viale Regina Margherita, 95 – Roma

Telefono: 06/8412220

Visita il sito o la pagina Facebook