Dal 1° al 6 aprile 2026, Roma celebra la Settimana Santa con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, un ricco programma di aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività didattiche gratuite nei musei civici e nelle aree archeologiche della città.
Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e organizzata da Zètema Progetto Cultura, l’iniziativa offre un’occasione unica per scoprire il patrimonio artistico e culturale della capitale in un periodo speciale dell’anno.
Ingresso gratuito a Pasqua
Il giorno di Pasqua, in concomitanza con la prima domenica del mese, tutti i musei civici e le aree archeologiche di Roma Capitale saranno ad accesso gratuito. Una grande opportunità per famiglie, turisti e residenti di vivere l’arte e la storia di Roma senza costi aggiuntivi.
Eventi speciali e visite guidate
Tra gli appuntamenti più attesi, domenica 5 aprile sarà possibile partecipare a visite guidate a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143. Guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, con approfondimenti sulla sua storia millenaria.
- Orari delle visite: 10:00, 11:30, 15:00 e 16:30
- Durata: circa 75 minuti
- Turni: massimo 30 partecipanti
- Prenotazioni: obbligatorie, da effettuare al numero 060608; disponibili a partire da giovedì 2 aprile alle ore 16:00
- Lingua: italiana
Lunedì di Pasquetta
I Musei Civici resteranno aperti anche il lunedì di Pasquetta, permettendo di prolungare l’esperienza culturale con esposizioni, laboratori e attività didattiche per tutte le età.
Pasqua nei Musei 2026 – Programma delle Attività Didattiche e Mostre
Attività Didattiche
Mercoledì 1° aprile, ore 15
Appuntamento: Piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.
Attività: La Valle delle Camene
Lungo le pendici del Celio, tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio, si snoda un percorso che ripercorre le tracce del lucus Camenarum, bosco abitato dalle Camene e dalla ninfa Egeria. Un itinerario tra mitologia, natura e storia dell’antica Roma.
Giovedì 2 aprile
Ore 10 – Museo di Casal de’ Pazzi, Via Egidio Galbani, 6
Attività: Caccia al tesoro di Pleisto-Pasqua!
Per bambini dai 6 ai 10 anni. Dopo la visita guidata al giacimento preistorico, i partecipanti parteciperanno a una caccia al tesoro a tema pleistocenico.
Ore 16.30 – Galleria d’Arte Moderna, Via F. Crispi, 24
Attività: Pasqua con i capolavori della GAM
Percorso attraverso la collezione della Galleria d’Arte Moderna che celebra i cento anni dalla sua nascita con la mostra GAM 100 (1925–2025).
Ore 16.30 – Centrale Montemartini, Via Ostiense, 106
Attività: Orfeo, il mago malinconico
Attività per bambini 7–11 anni, con storytelling sul mito di Orfeo seguito da laboratorio creativo.
Venerdì 3 aprile
Ore 11 – Casina Vignola Boccapaduli, Piazza di Porta Capena
Attività: Dalla Casina Boccapaduli all’Aventino
Itinerario urbano dal Circo Massimo al Parco Savello, passando per la Casina Boccapaduli recentemente riaperta al pubblico.
Ore 16 – Museo Napoleonico, Piazza di Ponte Umberto I, 1
Attività: Occhio al dettaglio. Viaggio esperienziale al Museo Napoleonico
Percorso interattivo tra opere d’arte, arredi e oggetti quotidiani per scoprire la storia italiana ed europea.
Sabato 4 aprile
Ore 11 – Casina delle Civette, Musei di Villa Torlonia, Via Nomentana, 70
Attività: Il paesaggio in trasparenza: arte e botanica nella Casina delle Civette
Visita dedicata al Naturalismo nel Liberty, con particolare attenzione agli elementi vegetali della decorazione e alle vetrate.
Ore 16 – Museo Carlo Bilotti, Via Fiorello La Guardia
Attività: Arte contemporanea a Villa Borghese
Visita guidata alla collezione e alla sua storia.
Ore 16 – Museo di Roma – Palazzo Braschi, Piazza San Pantaleo
Attività: Easter eggs: dettagli da scoprire
Esplorazione del museo alla ricerca di “Easter eggs” nei dipinti, seguita da laboratorio creativo per bambini.
Tutti gli incontri sono gratuiti, con pagamento del biglietto di ingresso al museo a tariffazione vigente e prenotazione obbligatoria allo 060608.
Mostre in Evidenza
Musei Capitolini (Piazza del Campidoglio, 1)
- La Grecia a Roma: oltre 100 sculture e reperti sulla diffusione della cultura greca a Roma.
- Vasari e Roma: esposizione dedicata a Giorgio Vasari, in occasione dei 450 anni dalla sua morte.
- Antiche civiltà del Turkmenistan: collezione di opere mai uscite dal Turkmenistan.
- Il non finito: approfondimento sul processo creativo dei dipinti incompiuti.
- I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli: panoramica sull’uso dei marmi colorati fino al XX secolo.
www.museicapitolini.org
Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (Via Quattro Novembre, 94)
- Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito
Parte del programma bilaterale Italia-Romania e celebrazione del 150° anniversario della nascita dell’artista.
www.mercatiditraiano.it
Galleria d’Arte Moderna (Via Francesco Crispi, 24)
- GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925–2025
Percorso espositivo con oltre 120 opere che ripercorrono le tappe fondamentali della Galleria.
www.galleriaartemodernaroma.it
Musei di Villa Torlonia
- Casino dei Principi: Antonio Scordia. La realtà che diventa visione.
- Casina delle Civette: Sotto una buona stella, l’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto.
www.museivillatorlonia.it
Museo di Roma in Trastevere (Piazza S. Egidio 1/b)
- Lungo le Strade Blu – Francesco Conversano
- À Rome la nuit – Hervé Gloaguen
- Annabella Rossi – Dalla periferia a Trastevere
www.museodiromaintrastevere.it
Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
- Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis
www.museocarlobilotti.it
Museo delle Mura (Via di Porta San Sebastiano, 18)
- Amir Zainorin – Gravity of the Wall
www.museodellemuraroma.it
Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco (Corso Vittorio Emanuele 166/A)
- Il Nettuno di Lione
www.museobarracco.it
Altri eventi speciali e aperture
- Ville e giardini di Roma (Museo di Roma)
- IMPRESSIONISMO e oltre (Museo dell’Ara Pacis)
- Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia
- Circo Maximo Experience (visite immersive in realtà aumentata)
Tutte le informazioni aggiornate su www.museiincomuneroma.it