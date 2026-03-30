Dal 1° al 6 aprile 2026, Roma celebra la Settimana Santa con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, un ricco programma di aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività didattiche gratuite nei musei civici e nelle aree archeologiche della città.

Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e organizzata da Zètema Progetto Cultura, l’iniziativa offre un’occasione unica per scoprire il patrimonio artistico e culturale della capitale in un periodo speciale dell’anno.

Ingresso gratuito a Pasqua

Il giorno di Pasqua, in concomitanza con la prima domenica del mese, tutti i musei civici e le aree archeologiche di Roma Capitale saranno ad accesso gratuito. Una grande opportunità per famiglie, turisti e residenti di vivere l’arte e la storia di Roma senza costi aggiuntivi.

Tra gli appuntamenti più attesi, domenica 5 aprile sarà possibile partecipare a visite guidate a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143. Guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, con approfondimenti sulla sua storia millenaria.

Orari delle visite: 10:00, 11:30, 15:00 e 16:30

10:00, 11:30, 15:00 e 16:30 Durata: circa 75 minuti

circa 75 minuti Turni: massimo 30 partecipanti

massimo 30 partecipanti Prenotazioni: obbligatorie, da effettuare al numero 060608; disponibili a partire da giovedì 2 aprile alle ore 16:00

obbligatorie, da effettuare al numero 060608; disponibili a partire da giovedì 2 aprile alle ore 16:00 Lingua: italiana

Lunedì di Pasquetta

I Musei Civici resteranno aperti anche il lunedì di Pasquetta, permettendo di prolungare l’esperienza culturale con esposizioni, laboratori e attività didattiche per tutte le età.

Pasqua nei Musei 2026 – Programma delle Attività Didattiche e Mostre

Attività Didattiche

Mercoledì 1° aprile, ore 15

Appuntamento: Piazza di Porta Capena, angolo viale Aventino, lato F.A.O.

Attività: La Valle delle Camene

Lungo le pendici del Celio, tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio, si snoda un percorso che ripercorre le tracce del lucus Camenarum, bosco abitato dalle Camene e dalla ninfa Egeria. Un itinerario tra mitologia, natura e storia dell’antica Roma.

Giovedì 2 aprile

Ore 10 – Museo di Casal de’ Pazzi, Via Egidio Galbani, 6

Attività: Caccia al tesoro di Pleisto-Pasqua!

Per bambini dai 6 ai 10 anni. Dopo la visita guidata al giacimento preistorico, i partecipanti parteciperanno a una caccia al tesoro a tema pleistocenico.

Ore 16.30 – Galleria d’Arte Moderna, Via F. Crispi, 24

Attività: Pasqua con i capolavori della GAM

Percorso attraverso la collezione della Galleria d’Arte Moderna che celebra i cento anni dalla sua nascita con la mostra GAM 100 (1925–2025).

Ore 16.30 – Centrale Montemartini, Via Ostiense, 106

Attività: Orfeo, il mago malinconico

Attività per bambini 7–11 anni, con storytelling sul mito di Orfeo seguito da laboratorio creativo.

Venerdì 3 aprile

Ore 11 – Casina Vignola Boccapaduli, Piazza di Porta Capena

Attività: Dalla Casina Boccapaduli all’Aventino

Itinerario urbano dal Circo Massimo al Parco Savello, passando per la Casina Boccapaduli recentemente riaperta al pubblico.

Ore 16 – Museo Napoleonico, Piazza di Ponte Umberto I, 1

Attività: Occhio al dettaglio. Viaggio esperienziale al Museo Napoleonico

Percorso interattivo tra opere d’arte, arredi e oggetti quotidiani per scoprire la storia italiana ed europea.

Sabato 4 aprile

Ore 11 – Casina delle Civette, Musei di Villa Torlonia, Via Nomentana, 70

Attività: Il paesaggio in trasparenza: arte e botanica nella Casina delle Civette

Visita dedicata al Naturalismo nel Liberty, con particolare attenzione agli elementi vegetali della decorazione e alle vetrate.

Ore 16 – Museo Carlo Bilotti, Via Fiorello La Guardia

Attività: Arte contemporanea a Villa Borghese

Visita guidata alla collezione e alla sua storia.

Ore 16 – Museo di Roma – Palazzo Braschi, Piazza San Pantaleo

Attività: Easter eggs: dettagli da scoprire

Esplorazione del museo alla ricerca di “Easter eggs” nei dipinti, seguita da laboratorio creativo per bambini.

Tutti gli incontri sono gratuiti, con pagamento del biglietto di ingresso al museo a tariffazione vigente e prenotazione obbligatoria allo 060608.

Mostre in Evidenza

Musei Capitolini (Piazza del Campidoglio, 1)

La Grecia a Roma: oltre 100 sculture e reperti sulla diffusione della cultura greca a Roma.

oltre 100 sculture e reperti sulla diffusione della cultura greca a Roma. Vasari e Roma: esposizione dedicata a Giorgio Vasari, in occasione dei 450 anni dalla sua morte.

esposizione dedicata a Giorgio Vasari, in occasione dei 450 anni dalla sua morte. Antiche civiltà del Turkmenistan: collezione di opere mai uscite dal Turkmenistan.

collezione di opere mai uscite dal Turkmenistan. Il non finito: approfondimento sul processo creativo dei dipinti incompiuti.

approfondimento sul processo creativo dei dipinti incompiuti. I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli: panoramica sull’uso dei marmi colorati fino al XX secolo.

www.museicapitolini.org

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (Via Quattro Novembre, 94)

Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito

Parte del programma bilaterale Italia-Romania e celebrazione del 150° anniversario della nascita dell’artista.

www.mercatiditraiano.it

Galleria d’Arte Moderna (Via Francesco Crispi, 24)

GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925–2025

Percorso espositivo con oltre 120 opere che ripercorrono le tappe fondamentali della Galleria.

www.galleriaartemodernaroma.it

Musei di Villa Torlonia

Casino dei Principi: Antonio Scordia. La realtà che diventa visione.

Antonio Scordia. La realtà che diventa visione. Casina delle Civette: Sotto una buona stella, l’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto.

www.museivillatorlonia.it

Museo di Roma in Trastevere (Piazza S. Egidio 1/b)

Lungo le Strade Blu – Francesco Conversano

À Rome la nuit – Hervé Gloaguen

Annabella Rossi – Dalla periferia a Trastevere

www.museodiromaintrastevere.it

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis

www.museocarlobilotti.it

Museo delle Mura (Via di Porta San Sebastiano, 18)

Amir Zainorin – Gravity of the Wall

www.museodellemuraroma.it

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco (Corso Vittorio Emanuele 166/A)

Il Nettuno di Lione

www.museobarracco.it

Altri eventi speciali e aperture

Ville e giardini di Roma (Museo di Roma)

IMPRESSIONISMO e oltre (Museo dell’Ara Pacis)

Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia

Circo Maximo Experience (visite immersive in realtà aumentata)