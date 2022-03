Pasqua e Pasquetta 2022, Ristoranti Roma: il menu e i prezzi delle feste

AQUALUNAE BISTROT (Prati)

MENU DEGUSTAZIONE DI PASQUA

Per il giorno di Pasqua, Emanuele Paoloni, chef di Aqualunae Bistrot, ha ideato un menu degustazione. Si inizia con il Benvenuto dello chef, la degustazione di olio pluripremiato e sali dal mondo. A seguire Bufala croccante con cuore di corallina e gelato al parmigiano salsati con demi glacés, soufflé ai carciofi, quenelle di fois gras blu di bufala e passionfruit e ancora i Fagottini con cipolla e piselli, brodo di faraona al tartufo, robiola di Roccavarano alle erbette di campo. Si prosegue con Pici acqua e farina con battuto di “piuma” spuma di carciofo arrosto, caviale di salmone e aroma di litsea e il Carré d’agnello al panko con yogurt all’erba cipollina e insalata di asparagi. Un piccolo pre dessert prima de “La colomba nell’uovo” e a chiudere Il dolce arrivederci dello chef. (Costo a persona € 83 e wine pairing a € 32).

Aperto a Pasquetta con il menu alla carta.

È consigliata la prenotazione.

CONTATTI

Aqualunae Bistrot

Piazza dei Quiriti 19/20

Tel: 06 31076456

www.aqualunaebistrot.com

BUCAVINO ( Coppedè)

PRANZO DI PASQUA COME A CASA (DISPONIBILE ANCHE TAKE AWAY)

Colomba, bollicine e romanità. Ma soprattutto un pranzo come a casa e l’emozione di festeggiare la Pasqua di nuovo insieme. L’atmosfera intima di BucaVino, resa ancora più accogliente dalla primavera che avanza effondendo i suoi profumi tra i tavoli all’aperto, è pronta a fare da cornice alla domenica di Pasqua in famiglia con un menu degustazione disponibile anche in versione take away.

Il ristorante – vincitore del premio speciale Gruppo del Gusto Associazione Stampa Estera del Gambero Rosso Roma 2022 – nel cuore dell’eclettico e affascinante quartiere Coppedè, è pronto a coccolare i clienti con gli immancabili prodotti della Pasqua di una volta, combinati in originali ricette.

Ad aprire il menu degustazione di Pasqua è un trionfo di sapori della tradizione romana (e non solo): si potrà scegliere tra Casatiello, salumi e l’immancabile vignarola, oppure optare per il classico Carciofo alla giudia o, in alternativa, per l’Insalatina di puntarelle insaporita dalla stracciata affumicata e dalle acciughe.

Regina dei primi è la Lasagna con gli asparagi, taleggio ed erbe fini, accanto al Pacchero con ragù di agnello e olive. I secondi “scendono” in tavola con lo Stracotto di vitella al vino bianco con Porcini e verdure o con l’Arrosto di vitello farcito con lardo e pere con patate. Si chiude in dolcezza con il Gelato alla colomba. ( Costo del menu degustazione è di 55 euro a persona, vino escluso). Lo stesso menu è disponibile anche in versione take away. A Pasquetta il ristorante rimarrà chiuso.

È consigliata la prenotazione.

Contatti

Via Po n. 45/A

Tel: 06 8412803

www.bucavino.com

CUOCO E CAMICIA ( Monti)

PRANZO DI PASQUA TRA TRADIZIONE E ROMANITÀ

È ispirata alla tradizione, alla romanità e ai prodotti di stagione il menu degustazione ideato per il pranzo di Pasqua dallo chef Riccardo Loreni, del ristorante Cuoco e Camicia a Monti. Il pranzo si apre con la Selezione di mise en bouche e calice di Franciacorta e subito dopo la degustazione prende piede con l’Ovetto, carbonara e asparagi. Come primo piatto lo chef propone un’esplosione di sapori di stagione con i Bottoni ripieni di carciofi alla romana, vignarola, pecorino e, a seguire, una succulenta Fiorentina di agnello. Il pranzo di Pasqua si conclude in dolcezza con Caramello, caffè, albicocca allo zenzero. ( Costo 60 euro a persona).

È possibile richiedere anche il wine pairing ( costo 30 euro).

La sera di Pasqua il ristorante sarà aperto e si potranno scegliere le proposte del menu alla carta. Chiuso a Pasquetta.

Prenotazioni online sul sito: www.cuocoecamicia.it

Contatti

Cuoco&Camicia

Via di Monte Polacco 2/4

Tel. 06 88922987

www.cuocoecamicia.it

NUMA AL CIRCO ( Circo Massimo – Aventino)

PASQUA CON PIATTI SPECIAL

I sapori della tradizione pasquale trionfano nei piatti del ristorante Numa al Circo. La grande attenzione alla scelta di prodotti di qualità e all’offerta di piatti autentici e privi di orpelli, caratterizzano l’offerta del ristorante dello chef executive Davide Cianetti, anche nel periodo pasquale. Oltre ai piatti alla carta, Cianetti propone le specialità tipiche della Pasqua come ad esempio la Lasagna con ragù d’agnello, le Fettuccine alla vignarola, l’Agnello, i Carciofi e il Casatiello, il pane salato a forma di ciambella caratteristico delle feste pasquali. A chiudere gli immancabili dolci della tradizione di Pasqua. Tanti gustosi piatti che potranno essere assaggiati nello spazio interno e nel caratteristico e ampio dehors, a pochi passi dal Circo Massimo. Aperto a Pasqua e a Pasquetta.

È consigliata la prenotazione.

CONTATTI

Numa al Circo

Viale Aventino 20

Tel. 06 64420669

www.numaalcirco.it

HOSTERIA GRAPPOLO D’ORO ( Centro)

PASQUA CON I PIATTI TIPICI ROMANI

Per il giorno di Pasqua e Pasquetta, Hosteria Grappolo d’Oro – locale tipico di cucina romana vicino Campo dei Fiori – inserirà in menu dei piatti tipici, nel pieno rispetto della tradizione del territorio. Immancabile l’Antipasto pasquale composto da una serie di preparazioni abbinate a salumi e formaggi: uova, corallina, coratella e pizza al formaggio. Lo chef Antonello Magliari preparerà per la Pasqua i Ravioli fatti in casa ripieni di carciofi alla gricia. Immancabile sulle tavole capitoline la Coratella con i carciofi, una celebrazione del quinto quarto. Come dolce pasquale da Grappolo d’Oro si potrà assaporare la Crostata ricotta e visciole e i Maritozzi della Quaresima, i morbidi panini con l’uvetta che, secondo la tradizione, venivano consumati durante il periodo quaresimale e che i fidanzati offrivano alle future spose con all’interno l’anello di fidanzamento.

Contatti

Hosteria Grappolo D’Oro

Piazza della Cancelleria 80

Tel: 06 6897080

www.hosteriagrappolodoro.it

QUEEN MAKEDA GRAND PUB (Aventino)

PASQUA E PASQUETTA DAL MONDO

Per Pasqua Queen Makeda Grand Pub propone un pranzo speciale dalle 12:30 alle 16:00 con alcuni dei grandi classici pasquali della tradizione dal mondo. Per iniziare antipasti a centrotavola da condividere, tra questi quiche lorraine, rotolo di frittata con crema di formaggio alla menta, strudel di verdure e pecorino, mini burritos con carciofi e ricotta, panelle e tempura di zucchine, corallina e casatiello. Si prosegue con un piatto di portata a scelta tra l’Easter Ham, il tipico prosciutto glassato con zucchero di canna, aromatizzato ai fiori di garofano e senape secca servito con insalata di patate e ananas glassato, il Cous Cous con curry di agnello e peperoni dolci, il Lamb Burger di agnello, carciofi, salsa cacio e pepe accompagnato da patatine fritte e le salse fatte in casa, il Wok di tonnarelli con guanciale, cacio, pepe e carciofi e due varianti vegetariane, Lasagna vegetariana con besciamella alla menta, carciofi, asparagi e fave e l’Hamburger di ceci con stracciatella di burrata e cipolla caramellata accompagnato da patatine fritte e salse fatte in casa.

Per concludere quattro dolci monoporzione al kaiten illimitati, Cubi di torta morbida al cioccolato, Carrot cake con glassa allo zenzero, Colomba con crema al mascarpone, Ricotta ai fiori di arancio con crumble. (Costo 30 euro a persona).

Presente il Menu Kids per i più piccoli composto da un piatto a scelta tra lasagna al sugo, cotoletta di pollo e hamburger, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta. (Costo 15 euro a bambino). Animazione per bambini a cura de Le Cicogne.

È consigliata la prenotazione.

Si ispira alle scampagnate tra amici la Pasquetta di Queen Makeda Grand Pub. Si inizia con gli antipasti a centrotavola da condividere, tra questi Jacked Potatoes, Spanakopita, Uova alla Benedict, Tortino di ricotta, piselli e pecorino, Panelle e tempura di zucchine, Corallina e Casatiello.

A seguire diversi piatti serviti al tavolo, tra le proposte: Porchetta Queen Makeda, Pollo allo spiedo con salsa mediterranea, Spiedini misti, Carpaccio di pastrami, Insalata di patate con cavolo viola in agrodolce, carote al burro e padellaccia di verdure di stagione e due varianti vegetariane Tomino alla piastra con padellaccia di verdure di stagione e Hamburger di ceci con stracciatella di burrata e cipolla caramellata, accompagnato da patatine fritte e salse fatte in casa.

Per concludere quattro dolci monoporzione al kaiten illimitati: Cubi di torta morbida al cioccolato, Carrot cake con glassa allo zenzero, Colomba con crema al mascarpone, Ricotta ai fiori di arancio con crumble. (Costo 25 euro a persona bevande escluse).

Disponibile il Menu kids per i più piccoli composto da un piatto a scelta tra lasagna al sugo, cotoletta di pollo e hamburger, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta. (Costo 15 euro a bambino) È consigliata la prenotazione.

CONTATTI

Queen Makeda Grand Pub

Via di San Saba 11

Tel. 06 5759608

www.queenmakeda.it