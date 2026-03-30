In un’epoca in cui tutto corre veloce, c’è ancora chi sceglie di fermarsi e riscoprire il valore delle tradizioni. E questa colazione di Pasqua potrebbe essere proprio l’esperienza che non sapevi di voler vivere.

Se pensavi che la magia della Pasqua “di una volta” fosse ormai scomparsa, preparati a ricrederti. A Civita Castellana, in Tuscia, c’è un posto che ha deciso di riportare in vita una delle tradizioni più autentiche e sorprendenti della cultura locale: la colazione di Pasqua.

Succede a Le Ghiottonerie del Moro, dove per la Domenica di Pasqua va in scena un evento che è molto più di un semplice pasto: è un vero e proprio tuffo nel passato, tra sapori genuini, convivialità e ricordi di famiglia.

La tradizione che (forse) non hai mai vissuto

Dalle 9:00 alle 11:00, il ristorante apre le porte a un rito antico che un tempo era sacro in molte case del Centro Italia: la colazione pasquale. Un momento fatto di condivisione, raccoglimento e piatti simbolici, spesso tramandati di generazione in generazione.

L’obiettivo? Far riscoprire questa usanza anche a chi non l’ha mai vissuta. E, a giudicare dall’entusiasmo che sta generando, sembra proprio che ci stia riuscendo.

Il menu che profuma di casa

Qui non troverai brunch modaioli o rivisitazioni gourmet. La parola d’ordine è una sola: tradizione.

In tavola arrivano piatti semplici ma ricchi di storia:

Pizza di Pasqua al formaggio

Salame corallina e lonza

Uova sode e frittata con erbe spontanee

Coratella di agnello con carciofi

Dolci tipici come ciambella e cioccolata

Tutto servito al centro, proprio come si faceva una volta, per condividere ogni boccone.

E se vuoi viverla a casa…

Non puoi andare in Tuscia? Nessun problema. È disponibile anche una box da asporto per ricreare questa esperienza direttamente a casa tua. Un’idea perfetta per chi vuole sorprendere amici e familiari con qualcosa di davvero diverso dal solito pranzo pasquale.