Pasqua 2026, cosa fare a Roma: tra ciliegi in fiore, musei gratis ed eventi per famiglie c’è solo l’imbarazzo della scelta.

La Pasqua 2026 cadrà il prossimo 5 aprile ed è pronta a portare con sé un lungo weekend perfetto per scoprire Roma tra natura, cultura e attività all’aria aperta, dove per decidere cosa fare c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dal fascino dei ciliegi in fiore agli eventi per famiglie, passando per musei gratuiti e iniziative speciali, la Capitale offre tante occasioni per vivere la città in modo diverso, tra relax, bellezza e tradizioni primaverili.

LEGGI ANCHE: La nuova geografia del contemporaneo: 10 tappe per la Milano Art Week 2026

Roma, cosa fare a Pasqua: Hanami all’Orto Botanico

Dal 4 al 6 aprile l’Orto Botanico di Roma si trasforma in un piccolo angolo di Giappone con l’Hanami, la tradizione della contemplazione dei ciliegi in fiore. Tra sentieri immersi nel verde e il suggestivo giardino giapponese, è possibile passeggiare, partecipare a visite tematiche e scoprire attività culturali legate al mondo nipponico.

LEGGI ANCHE: Barbecue nei parchi di Roma: dove organizzare una grigliata tra amici

Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur

Anche il Laghetto dell’Eur è pronto a regalare uno degli spettacoli più attesi della primavera romana: la fioritura dei sakura. Donati da Tokyo nel 1959, questi ciliegi creano scenari da cartolina lungo il Viale del Giappone. Il momento della fioritura massima dura pochi giorni, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

Ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici a Roma

Domenica 5 aprile, in occasione della prima domenica del mese e della Pasqua, molti musei civici e siti archeologici di Roma saranno gratuiti. Un’opportunità per visitare luoghi simbolo come i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano o il Museo dell’Ara Pacis.

Roma, cosa fare a Pasqua? La Caccia alle Uova al Luneur Park

Per le famiglie con bambini, il Luneur Park propone la tradizionale Caccia alle Uova, attiva durante tutto il periodo pasquale fino al 6 aprile. I più piccoli potranno cercare uova nascoste, vincere premi e partecipare a giochi e attività a tema, tra giostre e animazione.

Sempre il 5 aprile, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio. Le visite, su prenotazione, permettono di esplorare le sale storiche della sede del Comune di Roma, accompagnati da guide esperte.

Photo Credits: Shutterstock