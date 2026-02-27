Con la primavera ormai all’orizzonte, in molti iniziano già a guardare il calendario per capire quando cade Pasqua nel 2026 e, soprattutto, quando scatteranno le vacanze scolastiche. La buona notizia è che manca poco più di un mese.

Quando è Pasqua nel 2026

Nel 2026 Pasqua cade domenica 5 aprile, mentre Pasquetta sarà lunedì 6 aprile.

Si tratta di una Pasqua definita “media”: è considerata bassa se cade tra il 22 marzo e il 2 aprile e alta se arriva tra il 14 e il 25 aprile.

Vacanze di Pasqua 2026: stop alle lezioni prima del weekend

Le vacanze scolastiche, però, iniziano prima di Pasqua. In quasi tutta Italia le scuole resteranno chiuse da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026, permettendo a studenti e famiglie di godersi un ponte piuttosto lungo.

Un periodo ideale per organizzare una breve vacanza, programmare visite culturali o semplicemente ricaricare le energie prima del rush finale dell’anno scolastico.

Vacanze di Pasqua 2026 nel Lazio

Per gli studenti del Lazio, il calendario è già definito:

Scuole chiuse dal 2 al 7 aprile 2026

Questo significa sei giorni consecutivi di stop, includendo il weekend di Pasqua e Pasquetta.

Il calendario regione per regione

La maggior parte delle regioni italiane seguirà lo stesso schema del Lazio, con alcune piccole eccezioni:

Dal 2 al 7 aprile: quasi tutte le regioni (Lazio incluso)

Liguria: dal 2 al 6 aprile

Trentino: dal 2 all’8 aprile

Con Pasqua che cade a inizio aprile, il 2026 offre una pausa ben posizionata nel calendario: non troppo vicina all’inizio dell’anno scolastico, né troppo a ridosso della fine. Un momento perfetto per staccare la spina, viaggiare o godersi la città con ritmi più lenti.

Insomma, segnate le date: Pasqua 5 aprile, vacanze dal 2 al 7 aprile. La primavera è dietro l’angolo