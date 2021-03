Pasqua 2021, la ricetta del Casatiello della Pasticceria Dolcemascolo a Frosinone

Da pochissimi giorni sullo shop online sono disponibili in edizione limitata anche due prodotti pasquali tipici della tradizione partenopea: il Casatiello e la Pastiera. Realizzati in numero assai limitato ed essendo entrambi altamente deperibili, le prenotazioni entro il 30 marzo così da arrivare in tempo per la Pasqua e la Pasquetta come se fossero appena sfornati. A caratterizzare la Pastiera ingredienti a chilometro zero, come la ricotta di pecora della Val Comino dell’Azienda San Maurizio e una singolare intuizione di Matteo Dolcemascolo grazie a cui il lievitista ha sostituito il grano con il farro cotto a bassa temperatura, poi inserito all’ interno della torta dolce per rendere l’assaggio molto gradevole e digeribile. Il Casatiello, invece, è stato attualizzato e alleggerito con una materia prima sempre locale tra cui le uova de “Il Colle” da galline di razza livornese ed ovaiola, la corallina della “Macelleria Fattoria Lauretti”, l’olio EVO di “Mater Olea” , Marzolina e pecorino di Picinisco e la mortadella di Arpino provenienti da un allevamento di maialini neri.

Il Casatiello è una torta salata di recupero, un lievitato della tradizione partenopea tipico del periodo pasquale. Un mix di sperimentazione sui lievitati, ed un vero e proprio involucro territoriale delle nostre campagne. Realizzato a partire da una perfetta lievitazione dell’impasto, con l’utilizzo dell’olio extravergine di oliva al posto dello strutto, vengono inseriti all’interno della farcitura la Corallina di Amaseno, il Pecorino di Picinisco DOP, la mortadella di Arpino ed infine le uova di una piccola azienda agricola sita nelle campagne di Picinisco.

Il Casatiello di Dolcemascolo si caratterizza per la sua morbidezza unica, un gusto inconfondibile e come ogni nostra preparazione è un prodotto leggero e facilmente digeribile.

La ricetta del Casatiello di Pasticceria Dolcemascolo

Ingredienti:



FARINA DI GRANO macinata a Pietra 1000 g

ACQUA 600 g

OLIO EVO 130 g

LIEVITO 25g

SALE 20 g

MALTO 20g

SALAME Corallino 300 g

pecorino romano 250 g

PROVOLONE 300 g

PEPE NERO QB



Procedimento

Fare una biga il giorno prima con acqua lievito e farina tipo 1, dopo 24h a temperatura ambiente aggiungere Olio EVO, Corallina, Pecorino, Mortadella, Caciotta Romana.

Fare dei serpentini per creare la ciambella e mettere le uova sul casatiello chiuse a gabbia con della pasta in avanzo, fare lievitare per altre 12h e cuocere a 180 ° per 30 min.

Torna il Casatiello Dolcemascolo

Dolcemascolo è attento alla sostenibilità

Il packaging delle nostre torte da forno è stato studiato per offrire il meglio della conservazione di torte, dolci e salate, anche in fase di trasporto. Un packaging compatto ed ecosostenibile che permette di avvicinarci ancora di più all’obiettivo di raggiungere il massimo della sostenibilità all’interno del nostro ecosistema. Realizzato con materiali ad uso alimentare 100% riciclabili, il design minimale ed elegante del nuovo contenitore conserva anche uno stile rustico ed artigianale che veicola il messaggio della nostra cucina, una cucina di alta pasticceria ma semplice, pulita, artigiana e sostenibile che alimenta la filiera corta delle produzioni e valorizza la componente territoriale nelle nostre preparazioni.

La storia di Famiglia 1990-2020

Pasticceri dal 1990, sempre qui a Frosinone. Tre generazioni di artigiani alla ricerca di un dolce che sapesse meglio interpretare specialità senza tempo. A raccogliere questa importante eredità, c’è oggi Matteo Dolcemascolo giovane trentenne vincitore del primo premio come miglior Pasticcere Emergente 2021 per il Gambero Rosso. Dopo un lungo tirocinio con i grandi nomi della pasticceria italiana, Matteo è entrato ufficialmente nell’attività di famiglia lavorando con prospettiva e slancio. Successivamente alla ristrutturazione del 2014, Dolcemascolo è un locale polifunzionale con la parte laboratoriale e il bar che accoglie i clienti al bancone ricco di prodotti da colazione e da forno, in un trionfo di pasticceria secca e fresca, diverse monoporzioni e tanti dolci tipici della tradizione .



