Il grande rugby torna protagonista a Roma. Sabato 7 febbraio 2026 lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida tra Italia e Scozia, gara d’esordio degli Azzurri nel Torneo Sei Nazioni. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:10, in un pomeriggio che si preannuncia carico di entusiasmo sugli spalti.
Con l’arrivo di febbraio, il Sei Nazioni diventa uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno e la Nazionale guidata da Gonzalo Quesada è pronta a inaugurare la nuova edizione davanti al pubblico di casa. Quella con la Scozia non è più la classica sfida per evitare l’ultimo posto: nelle ultime stagioni, infatti, lo scenario della classifica è cambiato, rendendo il confronto ancora più interessante e competitivo.
Dove vedere Italia-Scozia in diretta TV
La partita sarà visibile sia in pay TV che in chiaro.
I diritti completi del Sei Nazioni appartengono a Sky, che trasmetterà l’incontro sui propri canali sportivi. Ma la buona notizia per tutti gli appassionati è che Italia-Scozia sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.
Il collegamento partirà già dalle 14:30 con il pre-partita, su entrambe le emittenti.
Diretta streaming
Per chi preferisce seguire il match online, sono disponibili diverse opzioni:
- Sky Go e NOW per gli abbonati Sky
- tv8.it per lo streaming gratuito della diretta in chiaro
Info partita
- Partita: Italia-Scozia
- Competizione: Torneo Sei Nazioni 2026 – 1ª giornata
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 15:10
- Stadio: Olimpico di Roma
- Diretta TV: Sky, TV8
- Streaming: Sky Go, NOW, tv8.it
Roma è pronta ad accogliere il Sei Nazioni: palla ovale, pubblico delle grandi occasioni e un’Italia chiamata subito a una prova importante