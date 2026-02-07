Il grande rugby torna protagonista a Roma. Sabato 7 febbraio 2026 lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida tra Italia e Scozia, gara d’esordio degli Azzurri nel Torneo Sei Nazioni. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:10, in un pomeriggio che si preannuncia carico di entusiasmo sugli spalti.

Con l’arrivo di febbraio, il Sei Nazioni diventa uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno e la Nazionale guidata da Gonzalo Quesada è pronta a inaugurare la nuova edizione davanti al pubblico di casa. Quella con la Scozia non è più la classica sfida per evitare l’ultimo posto: nelle ultime stagioni, infatti, lo scenario della classifica è cambiato, rendendo il confronto ancora più interessante e competitivo.

Dove vedere Italia-Scozia in diretta TV

La partita sarà visibile sia in pay TV che in chiaro.

I diritti completi del Sei Nazioni appartengono a Sky, che trasmetterà l’incontro sui propri canali sportivi. Ma la buona notizia per tutti gli appassionati è che Italia-Scozia sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Il collegamento partirà già dalle 14:30 con il pre-partita, su entrambe le emittenti.

Diretta streaming

Per chi preferisce seguire il match online, sono disponibili diverse opzioni:

Sky Go e NOW per gli abbonati Sky

e per gli abbonati Sky tv8.it per lo streaming gratuito della diretta in chiaro

Info partita

Partita: Italia-Scozia

Italia-Scozia Competizione: Torneo Sei Nazioni 2026 – 1ª giornata

Torneo Sei Nazioni 2026 – 1ª giornata Data: sabato 7 febbraio 2026

sabato 7 febbraio 2026 Orario: 15:10

15:10 Stadio: Olimpico di Roma

Olimpico di Roma Diretta TV: Sky, TV8

Sky, TV8 Streaming: Sky Go, NOW, tv8.it

Roma è pronta ad accogliere il Sei Nazioni: palla ovale, pubblico delle grandi occasioni e un’Italia chiamata subito a una prova importante