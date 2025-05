Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Braga per la prima amichevole stagionale del suo precampionato trasmessa in televisione.

Torino-Roma, ultima giornata di Serie A: dove vederla e le ultime notizie



Domenica 25 maggio si chiude la stagione di Serie A con la sfida Torino-Roma, valida per la 38ª e ultima giornata. I giallorossi, ancora in corsa per un posto nelle coppe europee e sognando addirittura il sorpasso alla Juventus per la qualificazione in Champions League, affronteranno i granata ormai salvi e senza più obiettivi in classifica.

Le ultime di formazione

Claudio Ranieri, che disputerà la sua ultima partita da allenatore ricevendo la Lupa Capitolina e il premio Carlo Mazzone, dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini, out per infortunio e già operato, ma spera di recuperare Dovbyk, assente contro il Milan, almeno per la panchina. In attacco Shomurodov sarà supportato da Saelemaekers, con Soulé e Angelino sugli esterni e in mezzo al campo Cristante, Koné e Paredes. La difesa vedrà la presenza di Hummels, che come Mancini e N’Dicka giocherà l’ultima partita da calciatore, con Svilar tra i pali.

Il Torino non recupera Elmas, sostituito dal giovane Perciun, e in attacco Adams è favorito su Sanabria. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre a centrocampo agiranno Ricci e Casadei.

Probabili formazioni:

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Perciun, Vlasic, Gineitis; Adams.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Soulé, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Saelemaekers, Dovbyk.

Dove vedere la partita

Torino-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta collegandosi tramite l’app su smart TV o utilizzando dispositivi come PlayStation 4/5, Xbox, TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. È possibile anche guardare la gara su tablet, PC o smartphone tramite app o sito DAZN