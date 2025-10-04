La Serie A 2025/26 entra nel vivo con una sfida di grande fascino: Fiorentina-Roma, valida per la 6ª giornata di campionato, si giocherà domenica 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Sarà una partita ricca di emozioni, con due squadre che puntano a confermarsi nelle zone alte della classifica.

Diretta TV e streaming: tutte le opzioni

Il match tra Fiorentina e Roma sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Gli abbonati potranno seguire la gara in diversi modi:

tramite app DAZN su smart TV;

su smart TV; su smartphone e tablet con l’app ufficiale;

con l’app ufficiale; in streaming da PC accedendo al sito DAZN;

accedendo al sito DAZN; su Sky Q , per chi dispone del pacchetto Sky + DAZN;

, per chi dispone del pacchetto Sky + DAZN; sul canale DAZN 1 (numero 214) per gli abbonati che hanno attivato l’opzione integrata su Sky.

Non è prevista la trasmissione su altri canali televisivi o piattaforme in chiaro.

Il collegamento su DAZN inizierà circa mezz’ora prima del calcio d’inizio, con approfondimenti e analisi pre-gara.

La telecronaca sarà affidata alla coppia Testoni – Di Gennaro, che racconterà tutte le fasi del match dal Franchi.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2)

De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson.

Roma (3-4-2-1)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Entrambe le squadre arrivano alla sfida in buone condizioni e con obiettivi ambiziosi.

La Fiorentina vuole sfruttare il fattore campo per dare continuità ai risultati, mentre la Roma punta ai tre punti per restare agganciata alla vetta.

Una partita che promette spettacolo e che, per gli appassionati di calcio e fantallenatori, sarà tutta da seguire in diretta su DAZN.