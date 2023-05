Avete mai sentito parlare di Tolfa? Si tratta di un particolare borgo dove si nasconde la cosiddetta via più bella: tutti i dettagli

Con l’arrivo delle belle giornate e le temperature che si alzano, cosa c’è di meglio se non trascorrere qualche ore lontano dal caos della città e godersi panorami mozzafiato? Tra le possibili gite fuoriporta vi è un borgo assolutamente da esplorare: Tolfa.

Si trova a 76 km da Roma, situato tra la montagna e il mare. Scopriamo tutti i dettagli e le curiosità sul paese dai 5mila abitanti.

Tolfa, il borgo dalle tante particolarità

Tolfa è un paese suggestivo che lascia tutti a bocca aperta. Appare come un borgo incantato, caratterizzato da una vista mozzafiato e raccoglie nei dintorni della piazza principale molti ristorantini e locali dove poter godere di piatti tipici.

Piazza Vittorio Veneto è unica nel suo genere, vi si trovano molti negozi con vecchie insegne che alludono ad un posto anacronistico. Ma la particolarità è a Via Roma dove vengono fabbricate le cosiddette Catane cioè delle borse di cuoio di moda soprattutto negli anni Ottanta. Esse vengono fatte con la pelle conciata al vegetale. Insomma, una vera chicca.

Per non parlare poi della leggenda del borgo. Curiosa e insolita, ha come protagonista la vecchia Lizzera. Secondo la storia tramandata da generazioni, durante un feroce assedio, un’anziana nascose nella rocca un vitello e un grande sacco di grano, le uniche risorse che aveva a disposizione e che le erano rimaste. La sua iniziativa, però, diede la possibilità ai Tolfetani di sopravvivere e gli invasori si allontanarono dal paese. E’ per questo motivo che lo stemma del paese rappresenta la Rocca, l’anziana, il vitello e il sacco di grano.

Cosa vedere a Tolfa?

Il borgo è famoso per il Santuario della Madonna della Rocca, ma sono tante le attrazioni come:

Belvedere piazza Vittorio Veneto, Via Roma, I laboratori di borse, Borgo medievale, Rocca Frangipane.

FOTO: SHUTTERSTOCK