A Villa Borghese arriva un parco natalizio immersivo: luci, scenografie e spettacoli trasformano il Natale in un viaggio tra arte, storie e tradizioni.

Roma si prepara a vivere un Natale che non vuole essere fatto solo di luci e bancarelle. Nel cuore verde della città, a Villa Borghese, arriva un parco natalizio che apre i cancelli a un’esperienza pensata per grandi e piccoli nel quale – tra installazioni luminose, scenografie immersive e spettacoli dal vivo – la magia del Natale diventa un percorso narrativo capace di evocare luoghi lontani, storie e tradizioni. Per chi è alla ricerca di un evento capace di unire intrattenimento, arte e viaggio, questo nuovo parco rappresenta una tappa imperdibile per la stagione natalizia romana.

LEGGI ANCHE: La Grecia che trasformò Roma: ai Musei Capitolini un viaggio immersivo tra capolavori e storie di potere

Un villaggio di 40.000 mq che racconta il mondo: tra giostre iconiche e città simbolo apre Christmas World, il parco natalizio di Villa Borghese

Christmas World, lo straordinario parco a tema natalizio, torna a Villa Borghese dal 29 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, confermandosi tra le più grandi celebrazioni in Europa: oltre 40mila metri quadrati di allestimenti scenografici, attrazioni e performer che trasformano il parco in un viaggio globale. L’evento trasporta i visitatori attraverso scenografie dedicate a città iconiche: si pattina su una grande Ice Rink in stile New York, sotto il Ponte di Brooklyn, oppure si cammina tra le luci di Londra con The Tree of Lights, fino alle discese adrenaliniche di Ice Slide e le sfide in arena di Ice Bumper.

LEGGI ANCHE: Mercatini di Natale 2025 a Roma: date, location e novità da scoprire

Non mancano le attrazioni dedicate ai più piccoli: dalla North Pole Raceway, una pista coloratissima di baby car, alla Mini Pony Ride, dove i bambini possono cavalcare veri pony accompagnati da personale specializzato, vivendo un’esperienza a metà tra natura e magia. Le giostre tradizionali tornano con versioni speciali, come The Grand Christmas Carousel, fino all’immancabile Santa’s Coaster, un brucomela natalizio trainato da una slitta che sembra arrivare dal Polo Nord.

Christmas World non è soltanto adrenalina e giostre: il cuore pulsante dell’evento è lo spettacolo dal vivo. Il parco ospita il Grande Spettacolo di Natale, un’opera che unisce canto, danza, recitazione e illusionismo attraverso la storia dello Schiaccianoci alla ricerca dei Doni Magici — Meraviglia, Cura, Memoria e Coraggio — in un viaggio teatrale che restituisce al mondo la sua luce perduta.

Accanto alla produzione principale, oltre 300 artisti animano il villaggio: parate musicali, cori itineranti, ensemble di danza e performance in movimento che attraversano le diverse “città” del parco. Dalle Roman Serenades ai Theatre of Wonder, fino alla Christmas Baby Disco e allo spettacolo interattivo Missione Elfi, dove i più piccoli diventano protagonisti di un’avventura che li chiama a salvare il Natale.

Photo Credits: Annarita Canalella