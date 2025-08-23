Di seguito vi consigliamo i parchi acquatici più belli della Capitale e del Lazio

Roma. Tra le attrazioni più amate durante la stagione estiva ci sono i parchi acquatici, ideali per sfuggire alla calura estiva e trascorrere giornate indimenticabili in famiglia o con gli amici.

Qual è il parco giochi più bello di Roma?

Per chi cerca il divertimento in acqua, Zoomarine e Aquafelix sono tra le mete preferite.

Zoomarine

Situato a Torvaianica, a pochi chilometri da Roma, Zoomarine è il parco acquatico più grande del Lazio e una delle mete più ambite per chi cerca divertimento e relax estivi. Con i suoi 40 ettari di superficie, Zoomarine offre una vasta gamma di attrazioni acquatiche, tra cui scivoli di diverse dimensioni e difficoltà, piscine con onde artificiali e aree relax. Il parco è famoso anche per i suoi spettacoli con animali marini, tra cui delfini che incantano grandi e piccini con acrobazie e numeri mozzafiato. Oltre alle attività acquatiche, Zoomarine offre programmi educativi e workshop per far conoscere la conservazione degli oceani e la tutela delle specie marine.

Aquafelix

Situato a Civitavecchia, Aquafelix è un altro rinomato parco acquatico del Lazio, noto per la sua vasta offerta di attrazioni che garantiscono divertimento e relax per tutte le età. Tra le principali attrazioni del parco, spiccano gli scivoli adrenalinici come il Kamikaze e il Twister, che promettono emozioni forti, mentre le piscine con onde e i fiumi lenti offrono momenti di tranquillità. Aquafelix è particolarmente apprezzato per la sua ambientazione curata, che ricorda un villaggio romano, e per le sue aree tematiche ben definite. Il parco offre anche spettacoli dal vivo e animazioni che intrattengono i visitatori durante tutta la giornata. Con ampie aree verdi per rilassarsi e numerosi punti ristoro, Aquafelix è una destinazione perfetta per una giornata estiva all’insegna del divertimento e del benessere.

Qual è il parco acquatico più grande del Lazio?

Quanto si paga il biglietto a Zoomarine?

Il costo del biglietto per Zoomarine varia in base a diverse opzioni:

Biglietto giornaliero : Il prezzo standard per un adulto è di circa 34 euro, mentre per i bambini (al di sotto dei 10 anni) e per gli over 65 il costo è ridotto a circa 28 euro.

: Il prezzo standard per un adulto è di circa 34 euro, mentre per i bambini (al di sotto dei 10 anni) e per gli over 65 il costo è ridotto a circa 28 euro. Abbonamenti stagionali : Per chi prevede di visitare il parco più volte durante la stagione, gli abbonamenti stagionali sono un’opzione conveniente, con prezzi che partono da circa 90 euro.

: Per chi prevede di visitare il parco più volte durante la stagione, gli abbonamenti stagionali sono un’opzione conveniente, con prezzi che partono da circa 90 euro. Offerte speciali e sconti online: È sempre consigliabile controllare il sito ufficiale di Zoomarine per eventuali promozioni o sconti acquistando i biglietti online.

Altri parchi acquatici da visitare nel Lazio

Hydromania

Situato nella zona ovest di Roma, Hydromania è uno dei parchi acquatici più apprezzati della capitale. Questo parco offre una vasta gamma di attrazioni per tutte le età, dai più piccoli ai più avventurosi.



Tra i suoi punti di forza ci sono gli scivoli adrenalinici, come il Black Hole e il Dual Spin Bowl, che garantiscono emozioni forti, mentre le piscine con onde e il Lazy River offrono momenti di relax e divertimento per tutta la famiglia.

Hydromania vanta anche aree tematiche dedicate ai bambini, con giochi d’acqua sicuri e colorati, oltre a numerosi punti ristoro e zone picnic per una pausa rigenerante. Inoltre, il parco organizza regolarmente eventi e spettacoli che rendono ogni visita un’esperienza unica e coinvolgente.

In conclusione, che siate alla ricerca di emozioni forti sugli scivoli o di un luogo dove rilassarvi a bordo piscina, a Roma troverete sicuramente il parco acquatico che fa per voi.