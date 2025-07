L’estate romana del 2025 è in pieno svolgimento, e con le temperature alte e le giornate lunghe, il momento è perfetto per scappare dal caldo e tuffarsi nel divertimento. I parchi tematici e acquatici di Roma e dintorni offrono esperienze uniche per famiglie, bambini e appassionati di emozioni forti. Ecco una guida aggiornata al 18 luglio per scegliere dove andare questo weekend o durante le vacanze.

Cinecittà World + Roma World

Cinecittà World è il parco tematico dedicato al mondo del cinema e della TV, con oltre 40 attrazioni distribuite in aree come Spaceland, Far West e Aqua World. Quest’ultima è una zona acquatica completa con fiume lento, cinema in acqua, scivoli e spiaggia.

Eventi attuali e novità estate 2025:

Roma On Fire : spettacolo serale in scena ogni giorno fino al 14 settembre.

: spettacolo serale in scena ogni giorno fino al 14 settembre. Stelle di Fuoco: festival di fuochi d’artificio in corso proprio questo weekend (18–20 luglio) e il prossimo (25–27 luglio), con attrazioni aperte fino a tarda sera.

Accanto, Roma World propone un’esperienza immersiva nella vita dell’Antica Roma, tra accampamenti, artigianato e spettacoli storici. Ideale per famiglie e amanti della storia.

MagicLand (Valmontone)

Situato a circa 50 km da Roma, MagicLand è il più grande parco tematico del Centro Italia, con 40 attrazioni tra cui montagne russe, torri a caduta, simulatori, spettacoli dal vivo e il nuovissimo parco acquatico MagicSplash, aperto tutti i giorni d’estate.

Un’ottima scelta per chi cerca emozioni forti, spazi grandi e tanto divertimento sotto il sole.

LunEur Park (EUR)

Il più antico luna park italiano, oggi modernizzato e pensato per i bambini fino a 12 anni. Si trova nel quartiere EUR ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Oltre alle classiche giostre colorate, è presente anche una piccola area acquatica estiva: Splash Zone.

Perfetto per una giornata in famiglia, senza allontanarsi troppo dal centro città.

Zoomarine (Torvaianica)

Parco divertimenti e acquatico con spettacoli dal vivo, delfinario, leoni marini, piscine e scivoli. È uno dei preferiti dalle famiglie per la varietà dell’offerta: zoo, attrazioni, relax e divertimento acquatico in un solo posto.

Hydromania (zona Roma Ovest)

Hydromania è il principale parco acquatico di Roma città, ideale per chi cerca frescura e relax senza fare troppa strada. Attivo dal 31 maggio, offre scivoli di ogni genere, piscine a onde, lazy river e aree dedicate ai più piccoli.

Una delle mete preferite dai romani nei weekend di piena estate.

Altri parchi acquatici consigliati

MagicSplash : l’area acquatica di MagicLand, con piscina a onde e scivoli tropicali.

: l’area acquatica di MagicLand, con piscina a onde e scivoli tropicali. Splash Zone: all’interno di LunEur, perfetta per i bambini piccoli.

