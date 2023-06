A Roma il Giubileo si avvicina, l’evento è previsto per il 2025, ma la città è già a lavoro per i tanti progetti da realizzare: i dettagli

A Roma è previsto il Giubileo nel 2025 e come sempre sarà un evento unico e importante per la città che si prepara ad accogliere milioni di persone. Per tale motivo sono in corso lavori di manutenzione, ristrutturazione inerenti ai parchi d’affaccio sul Tevere: ecco quali sono gli interventi in campo.

Roma, Giubileo 2025: tutti i progetti in corso

L’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, durante l’ultima seduta convocata dalla commissione Giubileo, ha spiegato quali sono i progetti previsti secondo l’ultimo decreto pubblicato lo scorso dicembre al quale se ne sta per aggiungere un altro.

“Abbiamo 5 progetti sul fiume per i quali siamo alla fase della progettazione definitiva, che è stata già approvata. Significa che i lavori possono iniziare già in autunno – ha commentato l’assessora – e sono interventi che durano meno di un anno. Aver già la progettazione definitiva ci dà la sicurezza che saranno pronti per il Giubileo”.

Sono previsti sei milioni e seicentomila euro per una serie di “parchi d’affaccio” che sono:

Al Foro Italico , da 2 milioni di euro , attrezzato per lo svolgimento di attività sportive;

, da , attrezzato per lo svolgimento di attività sportive; Sistemazione dell’area della confluenza con l’Aniene , il Foto Italico e l’Acqua Acetosa.

, il Foto Italico e Tratto di pista ciclabile che farà da collegamento il municipio II e prevede anche la bonifica e la realizzazione d’infrastrutture per la fruizione pubblica dell’oasi.

che farà da collegamento il municipio II e prevede anche la bonifica e la realizzazione d’infrastrutture per la fruizione pubblica dell’oasi. Ostia Antica;

Ottocentomila euro sono a disposizione per realizzare le infrastrutture attraverso cui dare valore all’area naturalistica che si trova tra ponte Risorgimento e ponte Matteotti ;

; Un milione di euro, il tratto compreso tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio.

“Nel corso della commissione Giubileo abbiamo ribadito l’esigenza di rendere accessibili alle persone con disabilità questi parchi di affaccio. E’ un aspetto che non vogliamo sia trascurato – ha aggiunto il presidente della commissione Dario Nanni – ma abbiamo ricevuto rassicurazioni del fatto che, questi interventi, garantiranno un’accessibilità totale”.

