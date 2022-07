Paradiso, lo spettacolo di Simone Cristicchi arriva al Parco di Palazzo Chigi di Ariccia

Grande attesa per Paradiso – dalle tenebre alla luce, lo spettacolo scritto da Simone Cristicchi in collaborazione con Manfredi Rutelli, che arriverà a ad Ariccia per Fantastiche Visioni il prossimo 22 luglio alle ore 21.00.

L’appuntamento è per il 22 luglio alle ore 21.00 presso il parco di Palazzo Chigi in via dell’Uccelliera ad Aricci, negli spazi barocchi che ospitano il palco della XII edizione di Fantastiche Visioni.

Paradiso di Simone Cristicchi è il racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, passando per le voci dei mistici di ogni tempo, il loro messaggio e l’attualità dei loro insegnamenti. Un percorso umano, nel quale si utilizza la poesia come strumento della trasformazione dalla materia al puro spirito, fino all’incontro con l’immagine di Dio, nella rivelazione di un messaggio universale che va oltre ogni tempo.

Con le musiche di Valter Sivilotti e Simone Cristicchi, canzoni e regia di Simone Cristicchi, questa opera teatrale per Voce e Orchestra Sinfonica che esplora la realtà con il pretesto dell’Opera del Sommo poeta ma disvelando la nostra quotidianità, specie dopo l’arrivo nelle nostre vite quotidiane del Covid-19, capace di mandare in frantumi tutte le nostre certezze trasportandoci in una dimensione paragonabile all’attraversata del deserto.

Fantastiche Visioni prosegue a luglio e agosto 2022

Fantastiche Visioni proseguirà poi ancora a luglio, con Katia Rizzo & Retró Band, che saliranno sul palco domenica 24 luglio con MA CHE MUSICA …GLI ANNI ’60. Poi, venerdì 29 luglio Stefano Reali insieme a Flavia Astolfi presenteranno Ennio Morricone Remebered.

L’ultimo spettacolo ci sarà venerdì 5 agosto, con Tacchi Misti con Carla Ferrero, Valentina Martino Ghiglia, Carlotta Proietti e Silvia Siravo.

Photo Credits: Edoardo Scremin, Danilo Puccioni, Simone Borghini, Stefano Bertoncin via HF4