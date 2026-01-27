Papa Leone XIV inizierà a febbraio una serie di visite pastorali in cinque parrocchie di Roma, una per ciascun settore del Vicariato, nelle domeniche che accompagneranno la diocesi verso la Pasqua. Un percorso di ascolto e incontro con le comunità locali, nel solco della tradizione dei suoi predecessori.

A presentare il significato delle visite è il cardinale vicario Baldo Reina, che le definisce “vere e proprie visite pastorali”. Durante ogni appuntamento, il Santo Padre incontrerà gli organismi di partecipazione, gli animatori pastorali e alcune realtà giovanili. Il momento centrale sarà la celebrazione eucaristica con l’intera comunità parrocchiale.

«È un motivo di grande gioia – sottolinea il cardinale Reina – e un’occasione preziosa per approfondire con il nostro Vescovo i temi del piano pastorale».

Il primo incontro è in programma sabato 15 febbraio presso la parrocchia di Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido. Seguirà, domenica 22 febbraio, la visita alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in zona Castro Pretorio.

A marzo il Papa farà tappa domenica 1° nella chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo. La visita è stata accolta con particolare soddisfazione dal presidente del Municipio V, Mauro Caliste, che ha sottolineato come la presenza del Pontefice rappresenti un segnale di attenzione verso un territorio spesso raccontato solo attraverso le sue difficoltà, ma ricco di energie, solidarietà e opportunità di riscatto sociale.

Il cammino pastorale proseguirà l’8 marzo con la visita alla chiesa di Santa Maria della Presentazione a Primavalle, per concludersi domenica 15 marzo presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo.

Nel mese di febbraio, inoltre, Papa Leone XIV incontrerà il clero della diocesi di Roma in Aula Paolo VI, in un momento dedicato al dialogo e al confronto pastorale.