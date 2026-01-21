A Roma i simboli contano: Leone XIV tornerà ad abitare nell’appartamento papale, ma non è una casa come le altre.

Roma è una città nella quale i simboli contano davvero tanto e, in realtà, non c’è luogo più pregno di essi che il Vaticano, dove un semplice dettaglio riesce ad accendere una discussione e anche una serie di ipotesi: Papa Leone XIV tornerà ad abitare nell’appartamento papale, il più classico dei siti della residenza pontificia. Che, però, non è una casa come le altre, ma un posto dove ogni gesto è pubblico e ogni stanza ha un proprio peso istituzionale.

Papa Leone XIV tornerà nell’appartamento papale (che non è una casa come le altre)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle ultime ore, una foto particolare ha fatto il giro dei social, dato che immortala le luci accese al terzo piano del Palazzo Apostolico. Per molti è la “prova” che Papa Leone XIV abbia già traslocato nell’appartamento papale.

La notizia è stata tuttavia smentita: secondo Il Tempo non solo il Papa non si è ancora trasferito, ma i lavori sono tuttora in corso. A rivelarlo sarebbe il fatto che la tenda parasole della finestra dello studio sia aperta, dato che lo è esclusivamente la domenica per l’Angelus. Inoltre, in Vaticano sarebbero ancora visibili camion e gru nel cortile interno: segnali concreti di un cantiere ancora attivo.

Il trasferimento, però, avverrà davvero: Leone XIV tornerà ad abitare l’appartamento pontificio dopo tredici anni di “assenza papale”. Papa Francesco, com’è noto, aveva scelto Casa Santa Marta, rinunciando a vivere nel Palazzo Apostolico, mentre l’ultimo a occupare quelle stanze era stato Benedetto XVI.

Ma l’appartamento pontificio non è una semplice residenza: è insieme casa, ufficio e valore simbolico. Ha spazi privati, sale di rappresentanza per incontri con capi di Stato e ambasciatori, e lo studio da cui si governa la Chiesa. C’è poi la “finestra” dell’Angelus, che trasforma l’abitazione in un palcoscenico mondiale, e una cappella privata che è il vero centro spirituale della giornata del Papa. Non a caso molti pontefici lo hanno descritto come una sorta di “prigione dorata”: enorme, solenne, spesso solitaria. Ecco perché, anche quando Leone XIV varcherà quella soglia, non entrerà in una casa: entrerà nel cuore stesso del Vaticano.

Photo Credits: Shutterstock