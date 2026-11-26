Venerdì 27 novembre il Pontefice sarà nel cuore di Roma per la prima delle cinque visite pastorali in programma durante l’Avvento. Incontrerà i gruppi parrocchiali e celebrerà la Messa nel santuario legato alla conversione miracolosa di Alfonso Ratisbonne.

Venerdì 27 novembre Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla basilica di Sant’Andrea delle Fratte, nel centro storico di Roma. L’appuntamento, previsto alle ore 16, sarà il primo di cinque incontri che il Santo Padre dedicherà alle parrocchie in occasione dell’Avvento. Una visita particolarmente attesa dalla comunità religiosa, che accoglierà il Pontefice in un luogo di culto conosciuto anche come Santuario della Madonna del Miracolo.

Ad accogliere il Papa saranno il cardinale vicario Baldo Reina, il vescovo ausiliare per il settore Centro monsignor Renato Tarantelli Baccari e il parroco padre Giacomo D’Orta, religioso dell’Ordine dei Minimi fondato da san Francesco di Paola, a cui è affidata la comunità parrocchiale.

Il programma della visita di Papa Leone XIV

La visita inizierà alle 16, quando il Pontefice entrerà nella basilica e renderà omaggio alla Vergine Santissima con un gesto floreale. Successivamente incontrerà i rappresentanti dei diversi gruppi parrocchiali, suddivisi in due sale: saranno circa trenta persone per ciascun incontro.

Il momento di confronto proseguirà fino alle 17, quando avrà inizio la celebrazione eucaristica. Al termine della Messa, Papa Leone XIV incontrerà la comunità religiosa prima di lasciare la parrocchia, intorno alle 19, per fare ritorno in Vaticano.

Grande l’emozione tra i fedeli e i religiosi che si stanno preparando ad accogliere il Santo Padre. «Siamo tutti felicissimi ed emozionati – racconta padre Giacomo D’Orta – perché questa visita vale come incoraggiamento alla nostra comunità». Il parroco sottolinea inoltre il significato dell’incontro: «La visita del Papa conferma le nostre buone intenzioni ed è un invito anche a fare meglio».

Sant’Andrea delle Fratte e la storia della Madonna del Miracolo

La visita di Papa Leone XIV assume un significato particolare anche per la storia del luogo che la ospita. La basilica di Sant’Andrea delle Fratte è infatti conosciuta in tutto il mondo cattolico come Santuario della Madonna del Miracolo, legato a uno degli episodi di conversione più celebri della tradizione religiosa romana.

La vicenda risale al 20 gennaio 1842, quando Alfonso Ratisbonne, giovane avvocato e banchiere alsaziano di origine ebraica, si trovava a Roma. Dichiaratamente ostile al cattolicesimo, aveva accettato di indossare per scherno la Medaglia miracolosa, ricevuta in dono da alcuni amici.

Entrato quasi per caso nella basilica di Sant’Andrea delle Fratte, Ratisbonne raccontò di aver avuto una visione della Madonna. Un’esperienza che cambiò profondamente la sua vita e lo portò alla conversione al cattolicesimo. L’episodio venne successivamente esaminato dalle autorità ecclesiastiche, che riconobbero l’evento miracoloso.

Da allora il santuario è diventato un importante luogo di devozione mariana. Due sono le date particolarmente significative per la comunità: il 20 gennaio, anniversario dell’apparizione ad Alfonso Ratisbonne, e il 27 novembre, giornata dedicata alla Medaglia miracolosa, che secondo la tradizione fu richiesta dalla Vergine a santa Caterina Labouré.

Il 27 novembre, una giornata speciale per il santuario

Ogni anno queste ricorrenze richiamano migliaia di fedeli nella basilica romana. La visita del Pontefice si inserisce dunque in un momento particolarmente significativo per il santuario e per la sua comunità.

«Sono giornate nelle quali accogliamo sempre migliaia e migliaia di persone – spiega padre D’Orta –. Il fatto che venga il Papa, in questo momento fecondo, sugella questa festa».

La presenza di Leone XIV rappresenterà così non soltanto un appuntamento importante nel calendario delle visite pastorali dell’Avvento, ma anche un’occasione di incontro e incoraggiamento per una comunità profondamente legata alla storia della Madonna del Miracolo.