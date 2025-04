Papa Francesco è stato sepolto a Santa Maria Maggiore e sopra la sua lapide è stata messa una rosa bianca: è un segno

L’ultimo weekend di aprile è stato particolare e speciale a causa della morte di Papa Francesco che ha lasciato la nostra terra il 21 aprile 2025. Un corteo lo ha accompagnato dal Vaticano alla Chiesa di Santa Maria Maggiore dove è stato sepolto per suo volere. Ed è proprio lì che oggi si trova la sua lapide e una rosa bianca, segno del suo legame con “Teresina”, Teresa di Lisieux, la santa a cui si è sempre rivolto per chiedere grazie e alla cui intercessione affidava le difficoltà personali e altrui.

La rosa bianca su la lapide di Papa Francesco

Da ieri sera una rosa bianca giace sul marmo della lapide di provenienza ligure realizzata appositamente per Papa Francesco. Su di essa un’incisione Franciscus, posta nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Essa è stata scelta non per estetica ma per portare avanti un messaggio di continuità e devozione.

La rosa bianca ha accompagnato durante la vita terrena Papa Francesco. Fu il pontefice stesso a parlarne nel libro intervista El Jesuita, scritto dai giornalisti argentini Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti. I due raccontarono che una volta notarono un vaso di rose bianche nella biblioteca dell’allora arcivescovo di Buenos Aires. Essa era sita su uno scaffale, davanti a una foto della mistica carmelitana morta ad appena 24 anni nel 1897, canonizzata da Pio XI e proclamata dottore della Chiesa da Giovanni Paolo II nel 1997.

“Quando ho un problema – spiegò il Papa ai due giornalisti – chiedo alla santa, non di risolverlo, ma di prenderlo in mano e aiutarmi ad accettarlo, e come segnale ricevo quasi sempre una rosa bianca”.

Il percorso della rosa

La rosa bianca ha continuato il suo viaggio anche durante il pontificato. Nel settembre 2013, infatti, il Papa aveva indetto una veglia di preghiera in Piazza San Pietro per la pace in Siria che, all’epoca, era a rischio di cadere nel baratro di un conflitto molto grande.

E fu proprio durante la veglia che vennero letti alcuni brani della poesia di santa Teresina di Lisieux, la stessa della rosa bianca. Così papa Francesco ricevette in dono, a sorpresa, una rosa bianca colta da un giardiniere nei Giardini Vaticani.

E lo stesso dono è stato ricevuto dal Papa pochi giorni dopo il suo ultimo ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale. La rosa bianca della santa, proveniente dalla casa a Lisieux, è stato ed è un simbolo che accompagnerà il pontefice per sempre, anche nell’aldilà.

