Papa Francesco ci ha lasciato da pochi giorni, e mentre il mondo intero piange la scomparsa di un pontefice che ha saputo parlare agli ultimi e agli emarginati, emergono ricordi intimi che raccontano chi era davvero Jorge Mario Bergoglio.

Tra questi, spicca un legame profondo con un’opera d’arte che aveva nel cuore: La Vocazione di San Matteo di Caravaggio.

Il dipinto, custodito nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, rappresentava per il Papa qualcosa di molto più che un capolavoro artistico. Era una finestra sulla propria anima.

Lo stesso Francesco raccontava di come, fin dai tempi in cui abitava in via della Scrofa, amasse recarsi spesso in quella chiesa per contemplare l’opera. In un’intervista a Civiltà Cattolica, aveva confidato:

“È il gesto di Matteo che mi colpisce: afferra i suoi soldi, come a dire: ‘no, non me! No, questi soldi sono miei!’. Ecco, questo sono io: un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi.”

Quel gesto esitante, quella mano che sembra voler restare ancorata al denaro, simboleggiava per Papa Francesco la lotta di ogni uomo con le proprie fragilità, e la misericordia di un Dio che chiama anche chi si sente indegno. L’immediatezza dei chiaroscuri di Caravaggio, la drammaticità della scena, il fascino della redenzione: tutto parlava a Bergoglio con una potenza emotiva unica.

La Vocazione di San Matteo racconta l’istante in cui Cristo, semplicemente dicendo “seguimi”, cambia il destino di un esattore delle tasse, un uomo ripudiato e marginalizzato, proprio come Francesco amava ricordare nei suoi discorsi più vibranti: nessuno è escluso dalla misericordia di Dio.

Ora che il suo cammino terreno si è concluso, l’immagine di quella mano tremante, di quel dito di Cristo che indica e chiama, si carica di un valore ancora più forte. È quasi come se Papa Francesco, per tutta la vita, avesse risposto a quella stessa chiamata, ogni giorno, con umiltà e coraggio.

Roma, con le sue chiese e i suoi quadri, custodisce anche questo frammento prezioso della sua memoria. E chi oggi si ferma davanti a La Vocazione di San Matteo può forse sentire, nel silenzio, l’eco di quel sì che ha cambiato la storia di un uomo, e attraverso di lui, quella di milioni di fedeli nel mondo.