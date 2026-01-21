Jasmine Paolini è in campo oggi, 21 gennaio, all’Australian Open 2026 e continua a mostrare solidità e concentrazione sul cemento di Melbourne. Nel match valido per il secondo turno, l’azzurra ha già messo un’ipoteca sull’incontro, vincendo nettamente il primo set 6-2 contro la polacca Magdalena Frech.

L’inizio di gara conferma l’ottimo stato di forma della tennista toscana, che dopo un avvio equilibrato ha preso il controllo degli scambi grazie a ritmo, profondità e precisione, costringendo spesso Frech sulla difensiva. Paolini ha sfruttato con lucidità le occasioni in risposta e ha chiuso il parziale senza sbavature.

Nel secondo set, Jasmine è partita ancora forte ed è attualmente in vantaggio 2-1, dando continuità a quanto di buono mostrato finora. L’azzurra cerca ora l’allungo decisivo per chiudere la partita in due set e conquistare il pass per il turno successivo.

Il percorso di Paolini a Melbourne

L’Australian Open resta l’unico Slam in cui Paolini non è ancora riuscita a esprimere appieno il suo potenziale in singolare, ma l’obiettivo del 2026 è chiaro: migliorare il quarto turno raggiunto nel 2024. Forte di due stagioni consecutive chiuse in top 10 WTA e di un inizio d’anno positivo, la 30enne di Castelnuovo Garfagnana punta a confermarsi anche nel primo Major dell’anno.

Al primo turno, Paolini aveva superato con autorità Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 6-1 6-2, mostrando fin da subito ottime sensazioni sul campo.

Dove vedere l’Australian Open 2026

Le partite dell’Australian Open 2026 sono trasmesse in diretta TV su Eurosport e disponibili in streaming su discovery+, con aggiornamenti live, cronaca punto per punto e approfondimenti dedicati.