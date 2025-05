Domenica 8 Giugno 2025 si celebra la Pentecoste, ovvero la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo, e la nascita della Chiesa.

Ogni anno, in occasione della Pentecoste, il Pantheon di Roma si trasforma in un luogo di straordinaria bellezza spirituale grazie alla spettacolare “pioggia di petali di rose”. Questa suggestiva cerimonia, profondamente radicata nella tradizione cristiana, celebra la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, evento che si colloca cinquanta giorni dopo la Pasqua. La prossima edizione è prevista per domenica 8 giugno 2025.

Il termine Pentecoste deriva dal greco e significa appunto “cinquantesimo”, in riferimento ai cinquanta giorni trascorsi dalla Pasqua. Si tratta della solennità che conclude il periodo pasquale e segna simbolicamente la nascita della Chiesa come comunità dei redenti.

Durante la celebrazione liturgica, che si tiene presso la Basilica di Santa Maria ad Martyres (nome cristiano del Pantheon), si assiste a un momento di grande impatto visivo e spirituale: migliaia di petali di rose rosse vengono lasciati cadere dall’oculus, l’apertura circolare al centro della cupola. Il gesto, affidato ai Vigili del Fuoco di Roma, simboleggia le “lingue di fuoco” dello Spirito Santo e rinnova il mistero della Pentecoste.

Questa cerimonia, sospesa per diversi anni, è stata ripristinata nel 1995 e da allora è divenuta un appuntamento atteso e amato, sia dai romani che dai pellegrini provenienti da tutto il mondo.

Informazioni Utili per i Partecipanti

Data l’enorme affluenza, si consiglia ai fedeli di presentarsi entro le ore 9:00. L’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima del Pantheon, che può ospitare circa 500 persone. I sacerdoti che desiderano concelebrare dovranno essere presenti in Basilica entro le ore 9:30.

La Messa solenne avrà inizio in mattinata e culminerà con la spettacolare discesa dei petali, che avviene subito dopo la liturgia.