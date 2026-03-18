Tra 20 e 21 marzo il Pantheon diventa uno strumento cosmico: l’equinozio crea un allineamento di luce straordinario.

C’è un momento dell’anno in cui uno dei monumenti più iconici di Roma smette di essere solo architettura e diventa un vero e proprio strumento cosmico. Tra il 20 e il 21 marzo l’equinozio di primavera trasforma lo spazio interno del Pantheon in un’esperienza visiva sorprendente, visibile da chiunque si trovi lì nel momento giusto. Ma cosa accade di preciso dentro uno dei simboli della Citta Eterna? E come mai si verifica quello che è un vero e proprio allineamento astrale?

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Il Pantheon come meridiana monumentale: il dialogo tra architettura e cosmo dell’equinozio di primavera

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’equinozio di primavera – quest’anno il 20 marzo – la luce del sole entra dall’oculo della cupola del Pantheon e genera un fascio perfettamente calibrato che si allinea con l’ingresso del tempio.

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Non si tratta di un effetto casuale: l’intero edificio è stato infatti progettato per essere anche una gigantesca meridiana, in grado di dialogare con il movimento solare. Nei giorni vicini all’equinozio, la luce e l’ombra raggiungono un equilibrio simbolico, proprio come accade nel cielo, dove giorno e notte hanno la stessa durata. E il tutto si riflette all’interno della struttura.

Gli studiosi ritengono infatti che gli antichi romani abbiano progettato il Pantheon anche con una funzione simbolica e cosmica, collegando la struttura al ciclo annuale del sole.

Non è l’unico momento significativo. Anche durante l’equinozio d’autunno (quest’anno il 23 settembre), possiamo assistere allo stesso spettacolo. Inoltre, anche il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, il fascio luminoso colpisce direttamente l’ingresso, creando un effetto scenografico legato al potere imperiale.

Si tratta di un vero e proprio dialogo tra luce, spazio e tempo che rende il Pantheon un esempio straordinario di integrazione tra ingegneria e visione simbolica.

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