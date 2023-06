Chiunque sia giunto almeno una volta a Roma non ha potuto fare a meno di visitare il Pantheon e lasciarsi trasportare da così tanta bellezza e splendore. L’antico Tempio romano si trova nel rione Pigna e a partire dal 1° luglio l’entrata avrà un costo. Tutti coloro che vorranno visitarlo, dovranno pagare un biglietto di 5 euro.

I turisti dovranno pagare il biglietto, mentre tante categorie saranno esenti:

La notizia del Pantheon a pagamento è stata data dal Ministero della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha spiegato al Forum in Masseria di Bruno Vespa:

Dal 1 luglio si paga il biglietto per l’ingresso al Pantheon, che è il sito museale più visitato in Italia. Con il ricavato dei biglietti riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare lavori di ristrutturazione e di rigenerazione del monumento, allestendo anche la parte retrostante come museo.