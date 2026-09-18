Dal 20 al 27 settembre il Pantheon sorprende con un cerchio di luce: il Sole entra dall’oculo per uno spettacolo unico.

Anche i luoghi di Roma ai quali siamo abituati e che attirano milioni di turisti ogni anno riescono a essere sorprendenti: tra questi c’è il Pantheon che, dal 20 al 27 settembre, offrirà uno spettacolo straordinario, un cerchio di luce nel quale si uniscono architettura ed astronomia. Il Sole entrerà nell’antica chiesa, dando vita ad un fenomeno in grado di regalare all’intero edificio un volto diverso e che, per pochi giorni, riuscirà a trasformare anche una semplice visita in un’esperienza davvero particolare.

Il Cerchio di Luce del Pantheon nei giorni dell’Equinozio: quando vedere il fenomeno e perché è così speciale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il fenomeno è legato al sofisticato rapporto tra l’architettura del Pantheon e il movimento apparente del Sole. Nei giorni vicini all’Equinozio d’Autunno, ovvero dal 20 al 27 settembre, la luce entra attraverso il grande oculo della cupola e proietta un disco luminoso verso il portale. Intorno al mezzogiorno solare, il Cerchio di Luce raggiunge il cornicione posto sopra l’ingresso, creando uno degli effetti più affascinanti osservabili all’interno del monumento.

LEGGI ANCHE: Ora solare 2026, quando torna e quando bisogna spostare le lancette: la data da segnare



Non si tratta soltanto di un gioco scenografico. La posizione del disco cambia infatti nel corso dell’anno seguendo le stagioni: il Pantheon fu progettato come una sorta di gigantesca meridiana, in grado di mettere in relazione la sua architettura con il calendario solare.

L’effetto legato all’Equinozio sarà visibile dal 20 al 27 settembre, a partire indicativamente dalle 12:30. Proprio in questi giorni il cerchio luminoso arriverà a colpire il cornicione, segnando simbolicamente il passaggio dall’estate all’autunno.

Il risultato è uno di quegli spettacoli capaci di far guardare il Pantheon con occhi completamente nuovi: non soltanto un capolavoro dell’architettura romana, ma anche una macchina di pietra, geometria e luce che continua a dialogare con il cielo dopo quasi duemila anni.

Photo Credits: Shutterstock