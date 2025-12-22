Roma non smette di stupire: il pantheon si svela da sotto con l’apertura della basilica di Nettuno, tra spazi nascosti e suggestioni archeologiche.

Roma è una città non smette mai di sorprendere, nemmeno quando pensi di conoscere già tutto: ed è per questo che il Pantheon, uno dei monumenti più iconici e visitati della città, si prepara a mostrarsi sotto una luce del tutto nuova. O, meglio, da sotto. Tra suggestioni archeologiche, spazi nascosti e un percorso che sembra svelarsi solo a chi sa dove guardare, prende forma un’esperienza che promette di ribaltare lo sguardo su un luogo familiare, rendendolo improvvisamente inedito.

Un Pantheon segreto dietro la Rotonda: si apre l’accesso straordinario alla Basilica di Nettuno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alle spalle della celebre Rotonda del Pantheon si apre l’accesso straordinario alla Basilica di Nettuno, uno spazio archeologico rimasto per secoli ai margini della visita tradizionale.

Si tratta di un luogo nel quale tra marmi preziosi, frammenti architettonici e affreschi riemersi dagli scavi, prende vita un nuovo percorso espositivo che racconta la storia “nascosta” del monumento.

Tra reperti rimossi nel tempo, materiali ottocenteschi e strutture liturgiche ricostruite, si può notare in che modo il Pantheon sia stato trasformato, adattato e reinterpretato nel corso di duemila anni di storia, intrecciando culto pagano, cristianesimo e stratificazioni urbane del Campo Marzio.

Il cuore dell’esperienza è tecnologico e immersivo. Il percorso si apre con un video mapping che spiega la funzione dell’Oculus come gigantesco orologio cosmico, mentre modelli 3D e tavoli multimediali accompagnano il visitatore dalle origini del tempio di Agrippa alla ricostruzione voluta da Adriano. La seconda parte è dedicata alla trasformazione in chiesa, Santa Maria ad Martyres, con opere ricomposte come il ciborio dell’VIII secolo e l’edicola seicentesca.

Il tutto in un viaggio di circa 45 minuti, in piccoli gruppi, che dimostra come sotto il Pantheon più fotografato esista davvero un altro Pantheon, pronto a farsi scoprire.

