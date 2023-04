Dal 20 Aprile al 15 Giugno il Pantheon accoglie la scultura contemporanea di Oliviero Rainaldi, con la mostra “Calma tu Alma”.

Dal 20 Aprile al 15 Giugno il Pantheon accoglie la scultura contemporanea di Oliviero Rainaldi, con la mostra “Calma tu Alma”.

La mostra di Oliviero Rainaldi

Il Pantheon apre le porte all’arte contemporanea, e in particolare alla scultura di Oliviero Rainaldi, in una mostra ricca di suggestioni e bellezza. “Calma tu Alma” è stata curata da Luca Beatrice e Gabriella Musto nel cuore pulsante di Roma, nel Pantheon, Basilica di Santa Maria ad Martyres.

La mostra è stata allestita il 20 aprile e rimarrà visitabile fino al 15 giugno, alle soglie della stagione estiva.

Le opere

Le sculture di grande interesse di Oliviero Rainaldi scelte per l’occasione e che resteranno al Pantheon per tutta la durata di “Calma tu Alma” sono due. Si comincia con “Calma tu Alma”, scultura che porta il nome stesso della mostra, realizzata da Oliviero Rainaldi nel 2023 e che rappresenta le mani, alte quaranta centimetri, ricoperte con foglie d’oro 24 carati.

La scultura è sostenuta da una base cilindrica di due metri di altezza: in totale, quindi, l’opera misura due metri e quaranta centimetri. Oliviero Rainaldi parla della collocazione della scultura al centro dell’edificio e della sua fonte di ispirazione. “Calma tu Alma” è ispirata, infatti, alla rivoluzionaria scoperta della “Particella di Dio” di Higgs. La scultura cita le due mani nella creazione di Michelangelo alla Sistina che, in questa occasione, si congiungono generando un contatto tra gli indici. Il messaggio che intende trasmettere questa scultura è un messaggio di moderazione e riflessione, riprendendo gli insegnamenti del Cristianesimo per il quale il fine ultimo di ogni azione è la pace.

La seconda scultura, anch’essa realizzata nel 2023, è un bassorilievo realizzato da Oliviero Rainaldi con del marmo proveniente dal Vietnam (WhiteCristal), con una retroilluminazione a Led, del diametro di due metri e mezzo circa e alta, compresa la base, quattro metri.