Roma, panorama gratis dall’Antica Biblioteca di Trinità dei Monti fino al 7 novembre 2026: come ammirare la città da un’altra prospettiva.

Roma è una città che riesce sempre a sorprendere anche chi crede di conoscerne ogni anfratto e ogni panorama: fino al prossimo 7 novembre 2026 c’è la possibilità di ammirare gratuitamente uno scorcio della città dall’Antica Biblioteca di Trinità dei Monti. Si tratta di un’occasione in grado di farci cambiare punto di vista sulla Capitale e scoprire un luogo che, già dal nome, promette una storia da raccontare. Se vuoi approfittarne, non ti resta che organizzare la tua visita!

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Trinità dei Monti: un’antica biblioteca senza libri, con un panorama incredibile su Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’Antica Biblioteca di Trinità dei Monti occupa uno spazio del convento dei Minimi, sopra il presbiterio della chiesa. Fino alla fine del Settecento custodiva circa 9.000 volumi, poi dispersi nel 1798. Oggi i libri non ci sono più, ma restano il grande soffitto ligneo dipinto e una vista spettacolare su Roma.

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Dopo il restauro avviato nel 2003 con i laboratori dei Musei Vaticani, la sala torna ad accogliere il pubblico con Hypothèse de lecture. La mostra, curata da Gaia Bobò e Teresa Ranchino, riunisce artisti italiani e francesi. Un’installazione di Olivier Goethals evoca gli scaffali perduti e dialoga con le opere.

Per entrare non occorre prenotare: l’accesso alla mostra è gratuito. Bisogna solo presentarsi al portone verde di piazza della Trinità dei Monti 3, a sinistra della chiesa, con un documento d’identità.

La visita è possibile fino al 7 novembre 2026, dal mercoledì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato dalle 12 alle 20; l’ultimo ingresso è alle 19.20. Se cerchi la luce più suggestiva sulla città, prova ad arrivare verso il tramonto. Tieni presente però che il percorso presenta barriere architettoniche e non sono disponibili servizi igienici per i visitatori.

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