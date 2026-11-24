Pangiallo e panpepato raccontano la storia del Natale romano: dal 1925 una pasticceria della Capitale custodisce i segreti di queste ricette.

Ci sono sapori in grado di raccontare la storia di una città meglio di tante fotografie in bianco e nero. A Roma, tra le tradizioni gastronomiche che accompagnano le festività natalizie, spiccano il pangiallo e il panpepato, due specialità che hanno attraversato i secoli senza perdere in alcun modo la propria identità.

E proprio nella Capitale esiste una storica pasticceria che dal 1925 custodisce i segreti di queste ricette, tramandandoli di generazione in generazione.

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Pangiallo e panpepato: i dolci che raccontano il Natale romano

Simili nell’aspetto, ma differenti nel gusto, il pangiallo e il panpepato appartengono alla memoria gastronomica della Capitale. Le origini del primo vengono addirittura spesso fatte risalire ai tempi dell’antica Roma, quando il dolce avrebbe avuto anche una valenza simbolica.

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Ma qual è la differenza tra le due specialità? Nelle ricette storiche della pasticceria romana, entrambe condividono una base di farina, zucchero, nocciole, mandorle, pinoli, spezie e vaniglia. A caratterizzare il pangiallo è l’uva sultanina, mentre nel panpepato entrano in gioco il cioccolato, il miele e il pepe, che gli conferiscono un sapore più intenso e speziato.

A custodire questa antica sapienza è la storica Pasticceria Valzani, al civico 37 di via del Moro, a Trastevere. Nata nel 1925, conserva ancora oggi le testimonianze di un secolo di attività artigianale, tra fotografie d’epoca, vecchie insegne e ricette di famiglia. Si tratta di un luogo nel quale, accanto ai protagonisti del Natale romano trovano spazio i mostaccioli, a loro volta legati alle antiche tradizioni capitoline, e preparazioni più recenti, come i diavoletti al peperoncino.

Una bottega che racconta, attraverso i suoi dolci, un frammento della storia quotidiana di Roma: quella delle feste, delle tavole imbandite e dei sapori dell’infanzia.

Photo Credits: Annarita Canalella

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