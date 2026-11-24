Torna a Roma Panettone Maximo 2026: al Salone delle Fontane dell’Eur 42 pasticcerie da tutta Italia, degustazioni, show cooking stellati, Christmas Market e area bimbi.

Panettone Maximo 2026: il festival più dolce dell’anno torna a Roma

Domenica 29 novembre 2026 Roma si prepara ad accogliere l’ottava edizione di Panettone Maximo, il festival nazionale dedicato al panettone artigianale. A circa tre settimane dal Natale, il Salone delle Fontane dell’Eur ospiterà una grande kermesse aperta al pubblico dalle 11.00 alle 20.00, con degustazioni, vendita e una ricca serie di eventi collaterali.

Il contest: 42 pasticcerie in gara per il miglior panettone d’Italia

Protagonisti assoluti saranno i grandi lievitati: 42 pasticcerie e forni da tutta Italia porteranno complessivamente 84 panettoni artigianali, realizzati secondo disciplinare, per contendersi il titolo di miglior panettone d’Italia nelle categorie classico della tradizione e al cioccolato. I dolci saranno valutati da una super giuria composta da campioni del mondo di pasticceria, lievitisti, cioccolatieri, pastry chef e critici gastronomici, affiancata da premi speciali come “Miglior Panettone Gourmet”, “Miglior packaging”, “Miglior Comunicazione”, “Premio della stampa estera” e “Premio del Pubblico”.

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Prefinali, giurie d’eccellenza e show cooking stellati

Le prefinali del contest si svolgeranno martedì 24 e mercoledì 25 novembre all’Hotel Hilton Eur La Lama, dove due giurie selezioneranno i 20 finalisti per ciascuna categoria. Domenica 29 novembre la valutazione finale decreterà i vincitori. Sul palco del Salone delle Fontane si alterneranno inoltre talk dedicati al panettone e una serie di show cooking con pastry chef di ristoranti premiati con 2 e 3 stelle Michelin, che presenteranno dolci inediti ispirati al grande lievitato.

Christmas Market, area bimbi e solidarietà

Accanto ai panettoni, il pubblico troverà un vero e proprio Christmas Market con vini, bollicine, amari, torrone, cioccolato, tartufi, nocciole e altre specialità gastronomiche, con un’area dedicata alle aziende del Lazio grazie al supporto di Arsial. Non mancherà il Christmas Village per i più piccoli, con giochi, animazione con gli elfi, foto con Babbo Natale e zucchero filato. Come ogni anno, l’evento avrà anche una forte vocazione solidale: parte dei panettoni donati dai pasticceri sarà destinata a realtà che si occupano di bambini e ragazzi in difficoltà, tra cui Ciofs FP Lazio ets e Fondazione Casa di Davide ets, oltre al Progetto Giardino Segreto impegnato nella tutela dei minori vittime di femminicidio.

Info utili, biglietti e programma della giornata

Panettone Maximo 2026 si terrà al Salone delle Fontane (via Ciro il Grande 10, Roma Eur) domenica 29 novembre dalle 11.00 alle 20.00. Il biglietto d’ingresso costa 20 euro, con prevendita online scontata a 15 euro fino al 28 novembre; l’accesso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per gli invalidi al 100% e non deambulanti accompagnati da un pagante. Durante la giornata, guidata dalla giornalista e conduttrice tv Barbara Politi, si susseguiranno talk, show cooking e momenti di premiazione, mentre ai banchi di degustazione sarà possibile assaggiare e acquistare panettoni e altre specialità natalizie.

Foto: Ufficio Stampa