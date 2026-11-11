A Roma, l’albero di Natale di Piazza San Pietro avrà addobbi speciali: le creazioni dei bambini malati, tra emozioni, sogni e speranze.

A Roma, per le prossime feste, il tradizionale albero di Natale di Piazza San Pietro si prepara a regalarci una nuova emozione con addobbi davvero speciali. Quest’anno, tra i rami addobbati, non ci saranno soltanto le classiche decorazioni delle feste: a renderlo unico sarà il contributo di bambini che stanno combattendo contro la malattia. Le loro creazioni diventeranno infatti il cuore di un allestimento in grado di raccontare le loro emozioni, speranze e desideri.

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L’albero di Natale del Vaticano sarà decorato con i desideri dei bambini

L’albero scelto per il Natale 2026 in Piazza San Pietro sarà un abete bianco alto 25 metri che arriva da Terranova di Pollino, in Basilicata. La vera sorpresa arriverà però dalle decorazioni. Tra i rami compariranno infatti le Sfere dei Desideri, ovvero degli addobbi ispirati alle opere realizzate dai piccoli pazienti degli ospedali italiani.

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Ogni sfera racconterà un sogno, un’emozione o un messaggio. Le creazioni originali saranno riprodotte artigianalmente dalla Scenotecnica Clerici, con materiali resistenti alle intemperie, conservando i dettagli delle opere dei bambini.

L’iniziativa si chiama «Il Mondo che Vorrei» ed è promossa dalla Fondazione Lene Thun, che organizza laboratori gratuiti di ceramico-terapia nei reparti ospedalieri, soprattutto di oncoematologia pediatrica. Lavorando l’argilla, bambini e adolescenti possono esprimere sentimenti e immaginare un futuro fatto di pace, amicizia e bellezza.

La Fondazione conta 56 laboratori in 36 strutture sanitarie italiane e, in vent’anni, ha coinvolto oltre 80.000 bambini e familiari. Le loro creazioni arriveranno così in Vaticano, nel cuore della cristianità, trasformando così il tradizionale albero natalizio in un simbolo collettivo di speranza.

Photo Credits: Shutterstock

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