Il Palladium celebra 100 anni con una nuova stagione: da Laura Morante ad Alex Britti, appuntamenti tra teatro, musica e cinema.

100 anni di storia e una nuova stagione da vivere: il Palladium si prepara a festeggiare un anniversario speciale, chiamando in scena nomi capaci di accendere la curiosità del pubblico. Da Laura Morante ad Alex Britti, il cartellone promette incontri e occasioni per tornare a lasciarsi sorprendere. Per chi ama gli appuntamenti culturali di Roma, è un invito a ritrovare il piacere della scoperta e a segnare le date in agenda. Ma cosa ci aspetta?

Accordi: i 100 anni del Palladium tra teatro e dialogo

Si intitola Accordi la stagione 2026/2027 del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre: una parola che richiama ascolto e dialogo tra linguaggi, culture e generazioni. Il centenario riguarda la posa della prima pietra, celebrata dal progetto Palladium 100 – Un teatro per il popolo.

LEGGI ANCHE: Roma, il luogo più incredibile da visitare gratis è sotto un ospedale: mosaici e statue antiche

Si comincia il 29 ottobre con Risate di gioia de Le Belle Bandiere, con Elena Bucci e Marco Sgrosso. Il 28 novembre arriva Banda Osiris con Le dolenti note, mentre l’11 dicembre tocca a Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minnozzi con Concertino per sconfitti dalla vita. Il 12 novembre Ascanio Celestini incontra Massimiliano Fiorucci in Zero in condotta.

Il 29 novembre Laura Morante ed Eugenia Costantini portano sul palco Il ballo di Irène Némirovsky. Il 2 dicembre, alle 18.30, Alex Britti dialoga con il giornalista musicale Gio Alajmo sulla rivoluzione rock del secondo Novecento.

La musica attraversa il cartellone con Roma Tre Orchestra e Flautissimo, previsto il 31 ottobre e il 1° novembre. Torna Shakespeare Encore, che rilegge Shakespeare attraverso linguaggi artistici.

Sul versante cinema, il Palladium accoglierà la Festa del Cinema di Roma dal 19 al 23 ottobre, MedFilm Festival il 13 e 14 novembre e CinemaOltre dal 20 al 22 novembre.

Photo Credits: Franco Guardascione via HF4