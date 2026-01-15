A due passi da via del Corso si nasconde Palazzo Sciarra Colonna: arte, storia e bellezza segreta tra le quattro meraviglie di Roma.

Nel cuore pulsante di Roma, a pochi passi dal traffico e dallo shopping di Via del Corso, si nasconde uno dei luoghi più sorprendenti di Roma: Palazzo Sciarra Colonna e la sua Galleria raccontano una bellezza silenziosa e inaspettata, fatta di arte, storia e dettagli che sfuggono allo sguardo distratto. Un angolo segreto che fa parte delle celebri “quattro meraviglie” della Capitale.

Palazzo Sciarra Colonna a Roma: un edificio nobiliare tra storia e meraviglia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Palazzo Sciarra Colonna affonda le sue origini nel cuore della Roma rinascimentale, legato alle potenti famiglie Sciarra e Colonna. Nel corso dei secoli è stato ampliato e trasformato, fino agli interventi ottocenteschi che ne hanno definito l’aspetto attuale.

Il suo monumentale ingresso su via del Corso è considerato una delle “quattro meraviglie di Roma”, insieme al dado Farnese, al cembalo Borghese e alla scala Caetani: dettagli architettonici che raccontano il gusto e il potere dell’aristocrazia romana.

Alle spalle del palazzo si apre la vera sorpresa: la Galleria Sciarra, uno dei più affascinanti esempi di stile Liberty a Roma. Realizzata alla fine dell’Ottocento su progetto di Giulio De Angelis, la galleria era pensata come passaggio coperto e spazio di rappresentanza.

Gli affreschi di Giuseppe Cellini celebrano la figura femminile tra virtù, quotidianità e simbolismo, creando un racconto visivo che avvolge il visitatore. Poco frequentata dai turisti, la Galleria Sciarra resta uno dei luoghi più poetici e sorprendenti del centro storico: un tesoro nascosto che continua a incantare chi ha la curiosità di alzare lo sguardo.

